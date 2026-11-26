Η Μπάγερν Μονάχου υπέστη την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση παραμένοντας στους οκτώ βαθμούς, ενώ η Λιλ πανηγύρισε την παρθενική της νίκη ανεβαίνοντας στους τέσσερις

Με σημαντικά αποτελέσματα και αρκετές ανατροπές ολοκληρώθηκε η δράση της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Η Λιλ πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ μέσα σε τρία λεπτά, ενώ η Λίβερπουλ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Κλαμπ Μπριζ, έχοντας πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Την ίδια ώρα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 της Βίκινγκ στο «Metropolitano», η Ίντερ επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ της Στουτγκάρδης, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρόμα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και εναλλαγές στο σκορ. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ η Φενέρμπαχτσε απέδρασε με σημαντικό τρίποντο από το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Λιλ – Μπάγερν Μονάχου 2-1: Μεγάλη ανατροπή μέσα σε τρία λεπτά

Η Λιλ πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 2-1 της Μπάγερν Μονάχου και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση. Οι Γάλλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν τα πάνω κάτω απέναντι στους Βαυαρούς.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί πήρε το προβάδισμα στο 15ο λεπτό, όταν ο Ουπαμεκανό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπίσχοφ. Η Μπάγερν είχε την κατοχή και προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό, με τον τερματοφύλακα της Λιλ, Οζέρ, να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις σε προσπάθειες των Λάιμερ και Πάβλοβιτς. Από την άλλη, ο Ούρμπιχ σταμάτησε τον Ουέντα στο 23′.

Η Λιλ ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και στο 48′ είδε γκολ του Ουέντα να ακυρώνεται. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μουκάου απείλησε με δυνατό σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ, προειδοποιώντας για την ισοφάριση. Αυτή ήρθε στο 62′, όταν ο Νγκόι τροφοδότησε τον Ουέντα, ο οποίος με κοντινό τελείωμα έκανε το 1-1.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε μόλις τρία λεπτά αργότερα. Ο Εμπαπέ βγήκε στην αντεπίθεση και βρέθηκε απέναντι από τον Ούρμπιχ, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Πάβλοβιτς έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Η Μπάγερν γνώρισε την πρώτη ήττα της στη διοργάνωση και παρέμεινε στη 15η θέση με οκτώ βαθμούς, ενώ η Λιλ ανέβηκε στους τέσσερις και στην 29η θέση.

Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ 0-3: Ο Ίσακ υπέγραψε το «διπλό» των Reds

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας 3-0 της Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο. Ο Αλεξάντερ Ίσακ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με δύο γκολ, ενώ ο Άλισον έβαλε τη δική του υπογραφή στη βραδιά, μοιράζοντας ασίστ στον Σουηδό επιθετικό.

Οι «κόκκινοι» άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό, όταν ο Ντόμινικ Σομποσλάι βρήκε τον Ίσακ και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η Λίβερπουλ διατήρησε τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρίο Ενγκουμόχα να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 42ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μουνιόθ.

Διαφήμιση

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε καθοριστική συμμετοχή στο δεύτερο γκολ. Στο 79′ δημιούργησε για τον Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-2. Τρία λεπτά αργότερα, ο Άλισον έβγαλε εξαιρετική ασίστ στον Ίσακ, με τον Σουηδό να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να διαμορφώνει το τελικό 0-3. Ο σκόρερ αποχώρησε στο 86′, δίνοντας τη θέση του στον Λουκ Τσέιμπερς.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ 2-0: Καθάρισε από νωρίς με Σόρλοθ και Άλβαρες

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε μια πολύτιμη νίκη με 2-0 απέναντι στη Βίκινγκ στο «Metropolitano», έχοντας καθαρίσει ουσιαστικά την υπόθεση τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο. Οι Αλεξάντερ Σόρλοθ και Χούλιαν Άλβαρες βρήκαν δίχτυα μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών, δίνοντας στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν για να επιστρέψει στην πρώτη 24άδα.

Οι «ροχιμπλάνκος» μπήκαν δυνατά και από τα πρώτα λεπτά έδειξαν τις διαθέσεις τους, με τους Σόρλοθ και Άλβαρες να δημιουργούν τις πρώτες επικίνδυνες στιγμές. Το προβάδισμα ήρθε στο 19′, όταν ο Σόρλοθ αξιοποίησε την ασίστ του Γκριμάλντο και έκανε το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Άλβαρες εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Διαφήμιση

Η Ατλέτικο είχε ευκαιρίες για να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της πριν από την ανάπαυλα, όμως δεν κατάφερε να πετύχει τρίτο γκολ. Στο δεύτερο μέρος ο Σιμεόνε επέλεξε να δώσει την κατοχή στη Βίκινγκ, με τους γηπεδούχους να περιορίζουν τους κινδύνους και να διαχειρίζονται το προβάδισμά τους.

Οι Νορβηγοί απείλησαν δύο φορές με τον Τρίπιτς, χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν. Η Ατλέτικο είχε τις δικές της στιγμές με τους Μπαένα και Άλβαρες, ενώ στο 61′ ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Κρίστιανσεν. Ο διαιτητής Λάμπρετς, ωστόσο, πήρε πίσω την αρχική του απόφαση έπειτα από έλεγχο του VAR. Στο 91′ ο Φάλχενερ αποβλήθηκε, με τη Βίκινγκ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές.

Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα 2-2: Η Ρόμα πήρε βαθμό στο Παρίσι

Παρί Σεν Ζερμέν και Ρόμα πρόσφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο «Παρκ ντε Πρενς», με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2. Οι Ιταλοί δεν πτοήθηκαν από την ποιότητα των πρωταθλητών Ευρώπης και κατάφεραν να φύγουν από τη Γαλλία με έναν πολύτιμο βαθμό.

Διαφήμιση

Η Ρόμα αιφνιδίασε τους γηπεδούχους μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Ματίς Σουλέ κινήθηκε από τα αριστερά, πέρασε τους αντιπάλους του και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Μάριο Ερμόσο, ανενόχλητος, την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1. Η Παρί προσπάθησε να απαντήσει, με τον Νούνο Μέντες να απειλεί με μακρινό σουτ στο 7′, όμως η ισοφάριση ήρθε στο 31′. Ο Μαγιουλού εκτέλεσε κόρνερ και ο Ζαμπάρνι πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, κάνοντας το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σαφόνοφ πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σε προσπάθεια του Πισίλι στο 52′, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ζοάο Νέβες έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Ζβίλαρ. Στο 60′ η Παρί κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Γουέσλι στον Χακίμι. Ο Ντεμπελέ, που είχε περάσει στο παιχνίδι τρία λεπτά νωρίτερα, ανέλαβε την εκτέλεση και στο 62′ έβαλε μπροστά τους Γάλλους με 2-1.

Η Ρόμα, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 78′ ο Βιτίνια έκανε χέρι μέσα στην περιοχή σε σουτ του αντιπάλου του και ο Μάλεν ευστόχησε από τα έντεκα βήματα, διαμορφώνοντας το 2-2. Η Παρί πίεσε στα τελευταία λεπτά και στο 87′ έχασε διπλή ευκαιρία με τον Ρουίθ, χωρίς να βρει το γκολ της νίκης. Έτσι, οι Παριζιάνοι παρέμειναν δεύτεροι με 13 βαθμούς, ενώ η Ρόμα ανέβηκε στους πέντε και βρέθηκε στην 25η θέση.

Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Δύο γκολ ο Σουάρες, απάντηση από τον Μπρούνο Φερνάντες

Ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Λισαβόνα, σε μια αναμέτρηση με τέσσερα γκολ και έντονο φινάλε. Ο Λουίς Σουάρες πέτυχε και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντες απάντησε με δύο προσωπικά γκολ για τους Άγγλους.

Ο Σουάρες είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από το σημείο του πέναλτι στο 30′, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τρία λεπτά αργότερα, ωστόσο, η Σπόρτινγκ κέρδισε νέο πέναλτι και αυτή τη φορά ο επιθετικός της ήταν εύστοχος, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντέδρασε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε από την άσπρη βούλα στο 48′ και δύο λεπτά αργότερα ολοκλήρωσε την ανατροπή, αξιοποιώντας την ασίστ του Αμάντ Ντιαλό. Η Σπόρτινγκ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 80′ ο Σουάρες πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Στο 82′ γκολ του Καϊκέ Περέιρα για τη Γιουνάιτεντ ακυρώθηκε για φάουλ, ενώ στο 86′ ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για τη Σπόρτινγκ, αντικαθιστώντας τον σκόρερ της. Στις καθυστερήσεις, η ομάδα της Λισαβόνας έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Γιούρι Τίλεμανς αποβλήθηκε στο 90+3′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε 0-1: Ο Μουρίκι χάρισε σημαντικό τρίποντο

Η Φενέρμπαχτσε πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Το γκολ του Βεντάτ Μουρίκι στο 57ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στους Τούρκους το δεύτερο τρίποντό τους στη League Phase.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε πιο δυνατά και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, έχοντας στο πλευρό της και έντονη συμπαράσταση από τους φιλάθλους της. Η Σαχτάρ ισορρόπησε σταδιακά την αναμέτρηση και αναζήτησε τις δικές της ευκαιρίες, κυρίως μέσα από μακρινές μεταβιβάσεις και αντεπιθέσεις.

Η φάση που έκρινε το παιχνίδι ήρθε στο 57′. Ο Μέισον Γκρίνγουντ επιχείρησε να σκοράρει, ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ απέκρουσε, όμως ο Μουρίκι πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο επιθετικός της Φενέρ βρήκε δίχτυα για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι Champions League και χάρισε στην ομάδα του ένα αποτέλεσμα που την ανέβασε στους οκτώ βαθμούς, διατηρώντας την στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Η Σαχτάρ παρέμεινε στους τέσσερις βαθμούς, γνωρίζοντας την τρίτη ήττα της.

Ίντερ – Στουτγκάρδη 2-0: Τρίτη διαδοχική νίκη για τους «νερατζούρι»

Η Ίντερ επικράτησε με 2-0 της Στουτγκάρδης και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο Champions League. Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου συνέχισε την ανοδική πορεία της στη διοργάνωση, μετά τις δύο ήττες που είχε γνωρίσει στις πρώτες αγωνιστικές.

Οι Ιταλοί δεν πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνισή τους, κατάφεραν όμως να βρουν τις λύσεις και να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Στο 57ο λεπτό, ο Πέταρ Σούτσιτς ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι και έδωσε το προβάδισμα στην Ίντερ. Η ομάδα του Κίβου διατήρησε τον έλεγχο και στο 74′ ο Λαουτάρο Μαρτίνες πέτυχε το δεύτερο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.