Η ιρανική ομάδα φέρεται να απείλησε πως δεν θα συνέχιζε τον αγώνα αν ο Σύρος διαιτητής παρέμενε στη θέση του, ενώ οι καταγγελίες για μέθη δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Αλ Τζαζίρα με την Γκολ Γκοχάρ για το AFC Champions League, καθώς ο Σύρος διαιτητής Χάνα Χατάμπ αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες και καταγγελίες ότι δεν βρισκόταν σε φυσιολογική κατάσταση.

Όλα ξεκίνησαν στο 32ο λεπτό, όταν ο ρέφερι υπέπεσε σε ένα απίστευτο λάθος. Μετά από φάουλ στη μεσαία γραμμή, έδειξε κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα της Αλ Τζαζίρα, Ερσίν Ντεστάνογλου, παρότι εκείνος δεν είχε καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη φάση!

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Η απόφαση προκάλεσε σύγχυση και έντονες αντιδράσεις, με την αναμέτρηση να διακόπτεται για περίπου τέσσερα λεπτά. Ο Χατάμπ χρειάστηκε να συμβουλευτεί τον τέταρτο διαιτητή, προτού τελικά ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα και δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πλευρά της Γκολ Γκοχάρ διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη συμπεριφορά του διαιτητή και φέρεται να ενημέρωσε τους αρμόδιους της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν σε θέση να διευθύνει κανονικά την αναμέτρηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες της ιρανικής ομάδας, υπήρξαν υποψίες ότι ο Σύρος ρέφερι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Οι άνθρωποι της Γκολ Γκοχάρ φέρονται, μάλιστα, να απείλησαν πως δεν θα επέστρεφαν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο, εάν εκείνος παρέμενε στη θέση του.

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Τελικά, στην ανάπαυλα αποφασίστηκε η αντικατάστασή του, με τον τέταρτο διαιτητή να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου ρέφερι στο δεύτερο μέρος. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως οι ισχυρισμοί περί μέθης αποτελούν καταγγελίες της πλευράς της Γκολ Γκοχάρ και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την ασιατική συνομοσπονδία.

Όσο για το αγωνιστικό σκέλος, η Αλ Τζαζίρα πήρε τη νίκη με 1-0, χάρη σε γκολ του Τάλισκα στο 40ό λεπτό. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το ασυνήθιστο περιστατικό με τον διαιτητή ήταν εκείνο που έκλεψε την παράσταση.