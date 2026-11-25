Ο Έλληνας τεχνικός επεσήμανε πως τα 21 λάθη στα οποία υπέπεσε η ομάδα του αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση του αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena

Η ήττα από τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, άφησε έντονο προβληματισμό στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Δημήτρη Ιτούδη να στέκεται στα πολλά λάθη της ομάδας του και στην εικόνα που παρουσίασε στην τέταρτη περίοδο.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη αντίδρασης από τους παίκτες του στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ενώ υπογράμμισε πως τα 21 λάθη που υπέπεσε η Χάποελ αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση του αγώνα.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης

«Μιλήσαμε για τα λάθη, τα οποία μας κόστισαν πολύ. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα στην τέταρτη περίοδο. Ήταν ντροπή ο τρόπος με τον οποίο τα παρατήσαμε. Με 21 λάθη, απλώς δεν μπορείς να κερδίσεις εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ.