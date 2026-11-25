Οι αστυνομικές Αρχές εξιχνίασαν επιπλέον 28 κλοπές και διαρρήξεις που αποδίδονται στην οργάνωση, με τις δράστιδες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απασχόλησης σε 22 περιπτώσεις

Έπειτα από έρευνες μηνών, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξιχνίαση επιπλέον 28 διαρρήξεων και κλοπών σε οικίες και εμπορικά καταστήματα ανά την επικράτεια, οι οποίες αποδίδονται στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν τη συμμετοχή γυναικών, οι οποίες, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απασχόλησης, διαδραμάτιζαν ιδιαίτερο ρόλο στην αφαίρεση αντικειμένων από ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Οι δράστιδες προσέγγιζαν τα θύματά τους με πρόσχημα τη γνωριμία, χρησιμοποιώντας χιούμορ και εναγκαλισμούς, ώστε, εκμεταλλευόμενες την οικειότητα, να τους αποσπούν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα τιμαλφή. Σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, η συγκεκριμένη τακτική του εναγκαλισμού χρησιμοποιήθηκε σε 22 από τις συνολικά 28 διαρρήξεις και κλοπές που εξετάστηκαν κατά τους τελευταίους μήνες.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Αύγουστο του 2023 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, έχοντας αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους και ενεργώντας με εναλλασσόμενη σύνθεση, δραστηριοποιούνταν σε περιοχές Θεσσαλονίκης, της Φθιώτιδας, της Ημαθίας, του Κιλκίς και της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, από την επιπλέον εγκληματική τους δραστηριότητα αποκόμισαν τουλάχιστον -15.400- ευρώ, καθώς και αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας -30.000- ευρώ. Για τη μετάβασή τους στους τόπους τέλεσης των αξιόποινων πράξεων χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, οχήματα που είχαν μισθωθεί από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Από τους 4 επιπλέον ταυτοποιηθέντες δράστες, η μία ήταν ήδη κρατούμενη σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για άλλη υπόθεση, ενώ δύο ακόμη, κατόπιν των απολογιών τους ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Τέλος, σε βάρος της τέταρτης δράστιδας επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης-σύμφωνα με την Αστυνομία ενέχονται συνολικά σε 94 αξιόποινες πράξεις, από τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους περίπου 460.000 ευρώ.