Ο σκιτσογράφος παρουσιάζει ένα σφυρί έτοιμο να χτυπήσει ένα καρφί που ξεχωρίζει σε ύψος

Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο καλημερίζει τους διαδικτυακούς του φίλους ο Αρκάς, σχολιάζοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την κοινωνία και τη νοοτροπία της εποχής.

Στο σημερινό σκίτσο, μια σειρά από καρφιά βρίσκεται στη σειρά, με ένα από αυτά να ξεχωρίζει, καθώς είναι αισθητά ψηλότερο από τα υπόλοιπα. Πάνω του αιωρείται ένα σφυρί, έτοιμο να το χτυπήσει.

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«Στο βασίλειο των νάνων το ύψος διώκεται», είναι η χαρακτηριστική φράση που συνοδεύει την εικόνα, σε ένα μήνυμα για τη διαφορετικότητα, την ισοπέδωση και την αντιμετώπιση όσων τολμούν να ξεχωρίζουν από το σύνολο.

Με το γνώριμο σαρκαστικό του ύφος, ο σκιτσογράφος αφήνει τον αναγνώστη να αναλογιστεί πόσο συχνά εκείνοι που ξεχωρίζουν γίνονται στόχος, αντί να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.