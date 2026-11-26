Oι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται παρά τις δυσχερείς συνθήκες στις στενές στοές με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τους εγκλώβισμένους εργάτες

Τουλάχιστον 13 εργαζόμενοι έχουν ανασυρθεί νεκροί και άλλοι 13 εξακολουθούν να αγνοούνται στην Ινδονησία, μετά την πλημμύρα που σημειώθηκε σε παράνομο χρυσωρυχείο στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Μπογκόρ, νότια της πρωτεύουσας Τζακάρτα, όταν συνολικά 26 εργαζόμενοι εισήλθαν στο μεταλλείο και τα νερά πλημμύρισαν το φρέαρ, παγιδεύοντάς τους σε βάθος 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές δεν ειδοποιήθηκαν παρά μόνο μία ημέρα αργότερα, την Τρίτη, ενώ 11 εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τις στοές την ώρα που ανέβαινε η στάθμη του νερού.

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🚨 13 MINERS DEAD, 13 STILL MISSING AFTER ILLEGAL GOLD MINE FLOODS IN INDONESIA At least 13 miners have died and another 13 remain missing after an unauthorised gold mine flooded in Bogor, West Java province, Indonesia. The incident occurred on Monday after heavy rainfall caused a nearby river to overflow inundating the mine shaft and trapping workers around 100 metres underground. A total of 26 miners had entered the mine. Rescue teams are using ropes and other equipment to search the narrow slippery and poorly lit shafts. The search operation is continuing with difficult conditions hampering rescue efforts. 📸 #Indonesia #WestJava #MiningAccident #RescueOperation — contentkikamii (@contentkikamii) November 26, 2026

«Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 13 θύματα και εκτιμούμε ότι άλλα 13 αγνοούνται ακόμη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Δυτικής Ιάβας, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι από τους 13 νεκρούς έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οι έξι.

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Δύσκολες οι συνθήκες για τα σωστικά συνεργεία

Τα σωστικά συνεργεία επανέλαβαν σήμερα, Πέμπτη (26/11), τις έρευνες για τον εντοπισμό των 13 αγνοούμενων εργατών, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, η πρόσβαση στο εσωτερικό του ορυχείου είναι εξαιρετικά δυσχερής λόγω των στενών, ολισθηρών και σκοτεινών στοών.

BOGOR, WEST JAVA PROVINCE, INDONESIA: SEVEN HAVE BEEN KILLED ON ILLEGAL GOLD MINING LANDSLIDE INCIDENT Tuesday, 24th November 2026 https://t.co/8yzJQo6q5O — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) November 25, 2026

Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνό φαινόμενο στο αχανές αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο υπέδαφος σε ορυκτούς πόρους, καθώς πολλές εγκαταστάσεις λειτουργούν παράνομα, αψηφώντας τα βασικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

INUNDACIÓN EN MINA DE ORO DE INDONESIA DEJA VARIAS PERSONAS SIN VIDA Y OTRAS DESAPARECIDAS Al menos 9 personas murieron y otras 17 permanecen desaparecidas tras la inundación de una mina de oro en el distrito de Bogor, provincia de Java Occidental, Indonesia. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Ciseureuh, cuyas aguas inundaron un túnel minero de aproximadamente 100 metros de profundidad. De acuerdo con autoridades locales, 11 trabajadores lograron escapar antes de que el agua cubriera las galerías. Unos 325 rescatistas participan en las labores de búsqueda, complicadas por la profundidad, los estrechos accesos y la escasa iluminación. — 24 Morelos (@24_morelos) November 26, 2026

Πηγή: Independent