Βίντεο κατέγραψε την στιγμή της αποτυχημένης προσγείωσης του εμπορευματικού αεροσκάφους της FedEx, που οδήγησε στην αναστολή πτήσεων

Εμπορευματικό αεροσκάφος εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι το βράδυ της Τετάρτης εν μέσω κακοκαιρίας.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν όλοι οι διάδρομοι του αεροδρομίου πλην ενός, προκαλώντας αναστάτωση εν μέσω της αυξημένης κίνησης λόγω της εορτής της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

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«Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι περί τις 20:40» χθες (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:40 ώρα Ελλάδας), εξήγησε η διεύθυνση του αερολιμένα μέσω X, διευκρινίζοντας δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

#BREAKING Video of the FedEx MD-11 Cargo plane as it overshoots the runway at Miami International Airport @BrianEntin https://t.co/Z4yZ0QQYad — Marlins Simp (@MarlinsSimp) November 26, 2026

«Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή τους ενόσω εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία μας με κάθε ασφάλεια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει γιατί το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο.

🚨 BREAKING: FedEx FDX910, an MD-11F registered N605FE, went off the end of runway 26R landing at Miami International from Memphis at about 8:28 PM local, Nov 25. Tower sent the next arrival around and ground control closed the airport. No injuries reported so far. https://t.co/IhRUGEVR97 Διαφήμιση Διαφήμιση November 26, 2026

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται το αεροσκάφος να έχει σταματήσει λίγα μέτρα πριν από τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Χάος με τις πτήσεις

Ο εναέριος χώρος της χώρας γεμίζει αεροσκάφη, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί εγκαταλείπουν τις πόλεις όπου ζουν και εργάζονται για να περάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών αρχών, η φετινή έξοδος αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 16 ετών για τις αερομεταφορές. Ένα εντυπωσιακό βίντεο αποτυπώνει την πυκνή κίνηση στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προβλέπει ότι από τις 23 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 417.000 πτήσεις.

Η πιο πολυσύχναστη ημέρα ήταν η Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν αναμένονταν περισσότερες από 52.000 πτήσεις.

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Το βίντεο της εταιρείας AirNav Systems καταγράφει τις απογειώσεις αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε διάστημα 12 ωρών, από το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου έως το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Η απεικόνιση δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο την έκταση της αεροπορικής κινητοποίησης, σε μια από τις σημαντικότερες περιόδους μετακινήσεων του χρόνου για τις ΗΠΑ.

Η κίνηση δεν περιορίζεται στις πτήσεις. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών εκτιμά ότι θα ελέγξει περίπου 17,6 εκατομμύρια επιβάτες στα αμερικανικά αεροδρόμια από τις 24 έως τις 29 Νοεμβρίου.

Una animación de seguimiento de vuelos, proporcionada por AirNav Systems, muestra el incremento del tráfico aéreo sobre Estados Unidos entre la noche del martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar esta festividad. La Administración Federal de Aviación (FAA) prevé que este periodo vacacional sea el de mayor actividad aérea en los últimos 16 años, con millones de personas que viajarían en avión con motivo de la celebración del jueves 26 de noviembre. 🎥 Crédito: AirNav Systems vía Storyful #AcciónDeGracias #EstadosUnidos #TráficoAéreo Διαφήμιση November 26, 2026

Η Κυριακή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Σε επιφυλακή για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Η αυξημένη κίνηση συμπίπτει με ένα διάστημα κατά το οποίο οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δυσκολέψουν περαιτέρω τη λειτουργία των αεροδρομίων.

Η FAA έχει προειδοποιήσει για καταιγίδες στη Φλόριντα και στις ακτές του Κόλπου, βροχοπτώσεις σε περιοχές των νοτιοανατολικών ΗΠΑ, αλλά και βροχές και ισχυρούς ανέμους στα βορειοανατολικά ανήμερα της γιορτής.

Υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων σε πτήσεις και αλλαγών στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή στελεχών της FAA, των υπουργείων Μεταφορών και Άμυνας και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Η αποστολή της ομάδας είναι να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης.

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Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται νέα τεχνολογικά εργαλεία για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διαχείριση της συμφόρησης στον εναέριο χώρο, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, σημείωσε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τα στελέχη ασφαλείας βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την εξυπηρέτηση των εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών, που γιορτάζεται σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικογενειακές γιορτές στις ΗΠΑ.

Η παράδοση θέλει τις οικογένειες να συγκεντρώνονται γύρω από το γιορτινό τραπέζι, γεγονός που κάθε χρόνο προκαλεί ένα από τα μεγαλύτερα κύματα μετακινήσεων στη χώρα.