Τα νέα μέτρα δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ πριν από το επόμενο έτος, καθώς απαιτούνται δημόσιες διαβουλεύσεις και πιθανώς ακροάσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μια νέα σειρά δασμών, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την εφαρμογή της εμπορικής του πολιτικής. Οι νέοι φόροι στις εισαγωγές πρόκειται να επηρεάσουν πολλούς από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 12 ακόμη δικαιοδοσιών, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν.

Ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε έρευνα για τις εμπορικές πρακτικές άλλων κρατών τον Μάρτιο, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους τους προηγούμενους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης».

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Η Κίνα αντιμετωπίζει τον υψηλότερο συντελεστή, έως 40%, ακολουθούμενη από το Βιετνάμ με έως 35%, ενώ άλλες χώρες υπόκεινται σε δασμούς 20% ή 25%.

Διαδικασία και αντιδράσεις

Ο Αντιπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) παρουσίασε τους προτεινόμενους δασμούς μαζί με εκτενείς εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που οι πρακτικές κάθε δικαιοδοσίας επηρεάζουν το αμερικανικό εμπόριο.

Τα νέα μέτρα δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ πριν από το επόμενο έτος, καθώς απαιτούνται δημόσιες διαβουλεύσεις και πιθανώς ακροάσεις. Ο Jamieson Greer από το γραφείο του USTR δήλωσε ότι οι δασμοί θα «να εξισορροπήσουν τους όρους ανταγωνισμού για τους Αμερικανούς εργαζομένους και να χαράξουν μια νέα, πιο βιώσιμη πορεία για την παγκόσμια οικονομία». Πρόσθεσε δε ότι πολλοί εταίροι εφαρμόζουν «για δεκαετίες» βιομηχανικές στρατηγικές που περιλαμβάνουν «στόχευση στον μεταποιητικό τομέα, καθώς και την καταστολή των μισθών και της εργασίας».

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Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι δασμοί ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό και να πλήξουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Ωστόσο, η Chang Pao-Li από το Singapore Management University σημείωσε ότι οι νέες εισφορές βασίζονται σε «ισχυρότερη νομική βάση» σε σύγκριση με τους δασμούς του Απριλίου 2025. Παράλληλα, ο Stephen Brown της Capital Economics εκτίμησε ότι η ανακοίνωση «όχι τόσο ανησυχητικό όσο φαίνεται», καθώς οι νέοι δασμοί αντικαθιστούν προγενέστερους.

Διπλωματικές εντάσεις

Οι πληττόμενες χώρες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους. Η Βραζιλία, που αντιμετωπίζει επιπλέον δασμούς 10%, δήλωσε μέσω του γραφείου του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι «Η Βραζιλία δεν θα υποκύψει σε τέτοιες απειλές». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τα μέτρα, ενώ το Βιετνάμ, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη εξέφρασαν αντιρρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να κλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, εν μέσω της διαμάχης για το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά τη συνάντηση του κ. Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, δεν υπήρξε ανακοίνωση για την εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο, η οποία λήγει στις 10 Ιανουαρίου.