Στα 87,8 δισ. ευρώ ανεβαίνει ο πήχης των εισπράξεων από φόρους στο τέλος της δεκαετίας. Τι προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027-2030

Παρά τις μειώσεις φόρων που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και τις νέες φοροελαφρύνσεις που δρομολογούνται από το 2027 και μετά ο φορολογικός λογαριασμός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα «φουσκώσει» κατά 11,657 δισ. ευρώ μέσα σε μία τετραετία.

Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 οι εισπράξεις από φόρους από 76,137 δισ. ευρώ φέτος προβλέπεται να ανέλθουν σε 77,952 δισ. ευρώ το 2027, σε 81,240 δισ. ευρώ το 2028, σε 84,416 δισ. ευρώ το 2029 και σε 87,794 δισ. ευρώ το 2030. Σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ της αύξησης των φορολογικών εσόδων θα προέλθουν από το φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

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Για την ενίσχυση των φορολογικών εισπράξεων το οικονομικό επιτελείο ποντάρει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση των αμοιβών και της απασχόλησης αλλά και στην απόδοση των μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στο ίδιο διάστημα το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 48,822 δισ. ευρώ, από 263,440 δισ. ευρώ φέτος σε 312,262 δισ. ευρώ στο τέλος της δεκαετίας.

Ο χάρτης των φόρων

Με βάση τις προβλέψεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού, η εικόνα που διαμορφώνεται στο μέτωπο των φορολογικών εισπράξεων δείχνει τα εξής:

Φόροι εισοδήματος. Από τα 27,440 δισ. ευρώ φέτος οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος εκτινάσσονται στα 35,479 δισ. ευρώ το 2030. Παρά τις μειώσεις των συντελεστών της φορολογικής κλίμακας, τα έσοδα από τη φορολογία των φυσικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,873 δισ. ευρώ, από 16,419 δισ. ευρώ φέτος σε 20,292 δισ. ευρώ το 2030. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσοστιαίο άλμα στις εισπράξεις από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Μέσα σε τέσσερα χρόνια τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,809 δισ. ευρώ, από 8,551 δισ. ευρώ σε 12,360 δισ. ευρώ. ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Ο ΦΠΑ παραμένει η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία με τις εισπράξεις να ανεβαίνουν από 31,065 δισ. ευρώ φέτος σε 33,703 δισ. ευρώ το 2030, αποφέροντας επιπλέον 2,638 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία. Συνολικά, τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,654 δισ. ευρώ, από 42,552 δισ. ευρώ φέτος σε 46,206 δισ. ευρώ στο τέλος της δεκαετίας. Από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά από 7,209 δισ. ευρώ φέτος εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 7,478 δισ. ευρώ το 2030. Φόροι ακινήτων. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 51 εκατ. ευρώ, από 2,414 δισ. ευρώ φέτος σε 2,363 δισ. ευρώ το 2030. Στο σκέλος αυτό αποτυπώνονται και οι παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ, με την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο από το 2027 για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Λοιποί φόροι. Αυξημένες κατά 145 εκατ. ευρώ προβλέπονται οι εισπράξεις από τους φόρους και τους δασμούς επί των εισαγωγών, οι οποίες από 456 εκατ. ευρώ φέτος αναμένεται να φθάσουν στα 601 εκατ. ευρώ το 2030. Αντίθετα, τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής προβλέπεται να περιοριστούν από 787 εκατ. ευρώ σε 452 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2,220 δισ. ευρώ σε 2,424 δισ. ευρώ.

Οι φοροελαφρύνσεις

Την ίδια ώρα που ανεβαίνει ο πήχης των φορολογικών εισπράξεων διευρύνεται και το πακέτο των μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Το συνολικό καθαρό κόστος των κυριότερων μέτρων από 4,08 δισ. ευρώ φέτος ανεβαίνει στα 7,3 δισ. ευρώ το 2027, στα 8,86 δισ. ευρώ το 2028, στα 10,56 δισ. ευρώ το 2029 και στα 11,45 δισ. ευρώ το 2030.