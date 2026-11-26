Οι δύο ηθοποιοί απέσυραν την Τετάρτη τις αξιώσεις που είχε ο ένας εναντίον του άλλου, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα οι όροι του συμβιβασμού

Οριστικό τέλος στις πολυετείς δικαστικές τους συγκρούσεις βάζουν ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, κλείνοντας ένα μέτωπο που κράτησε χρόνια γύρω από το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval στην Προβηγκία και τις σφοδρές εκατέρωθεν κατηγορίες που συνόδευσαν τον χωρισμό τους.

Την Τετάρτη (25/11), οι δύο ηθοποιοί απέσυραν τις αξιώσεις που είχε ο ένας εναντίον του άλλου, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα οι όροι του συμβιβασμού.

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Σε κοινή δήλωσή τους, οι εκπρόσωποι του Πιτ και της Τζολί ανέφεραν: «Καταλήξαμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προς το βέλτιστο συμφέρον της οικογένειάς μας, και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Όπως πρόσθεσαν, «τυχόν σχόλια που εμφανίζονται σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και αποδίδονται σε ”πηγές”, στην πραγματικότητα δεν προέρχονται ούτε από εμάς τους ίδιους, ούτε από κάποιον άνθρωπο του στενού μας κύκλου».

Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει το 2008 το κτήμα Château Miraval, έκτασης 1.200 στρεμμάτων στη νότια Γαλλία, όπου είχε τελέσει και τον γάμο του. Μετά το διαζύγιο, η Τζολί φέρεται να σκόπευε να πουλήσει το μερίδιό της στον Πιτ, ωστόσο οι συνομιλίες ναυάγησαν. Σύμφωνα με όσα υποστηρίχθηκαν, ο Πιτ επέμενε σε ρήτρα εμπιστευτικότητας που θα εμπόδιζε την ηθοποιό να φέρει στο φως ισχυρισμούς κακοποίησης που σχετίζονταν με τον χωρισμό τους. Η Τζολί δεν δέχθηκε τον όρο και προχώρησε σε συμφωνία 64 εκατομμυρίων δολαρίων για τη μεταβίβαση του μεριδίου της στον μεγιστάνα ποτών Γιούρι Σέφλερ.

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Το 2022 ο Πιτ προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε άτυπη συμφωνία για μη πώληση μεριδίων χωρίς κοινή συναίνεση. Ακολούθησε ανταγωγή της Τζολί, μέσω της οποίας είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για περιστατικό του 2016 σε ιδιωτικό αεροπλάνο, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι ο Πιτ την άρπαξε από το κεφάλι και την ταρακούνησε, επιχείρησε να πνίξει ένα από τα παιδιά τους και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο.

Από την πλευρά του, ο Πιτ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς κάνοντας λόγο για «εντελώς αναληθή γεγονότα», ενώ το FBI που εξέτασε το περιστατικό του 2016 δεν προχώρησε σε άσκηση δίωξης.