Οι ηγέτες του συμμαχικού μετώπου των «16» χωρών προειδοποιούν ότι το όριο των υποχωρήσεων έχει ξεπεραστεί ενόψει της συζήτησης για το συμβιβαστικό σχέδιο Κόστα

Στις Βρυξέλλες ξεκινά σήμερα το δύσκολο παζάρι των «27» ηγετών για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (2028-2035) με βαθιές διαφωνίες, αδιαλλαξία και μπρα ντε φερ μεταξύ των χωρών, που προμηνύουν σκληρές διαπραγματεύσεις, χωρίς προβλέψιμη κατάληξη. Από τη μία, οι λεγόμενοι «φειδωλοί» διεκδικούν περαιτέρω συρρίκνωση του προϋπολογισμού, από την άλλη οι «φίλοι της Συνοχής», ένα κλαμπ χωρών στο οποίο ανήκει η Ελλάδα, προειδοποιούν ότι το όριο των υποχωρήσεων έχει ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες αυτού του συμμαχικού μετώπου των «16» (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος κ.ά) έχουν δώσει ραντεβού συντονισμού για σήμερα το πρωί (26/11), προτού ξεκινήσουν επίσημα οι εργασίες της έκτακτης συνόδου κορυφής. Πιθανόν στις συζητήσεις των «φίλων της Συνοχής» (Κυριάκος Μητσοτάκης, Τζόρτζια Μελόνι, Ντόναλντ Τουσκ κ.ά) να προσέλθει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ήδη το Ελιζέ έχει διαμηνύσει ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους (ακολουθεί νέα σύνοδος κορυφής στις 17 Δεκεμβρίου), ειδάλλως ο Μακρόν δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στην εκλογική χρονιά για το Παρίσι.

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Η ελληνική προεδρία

Γι’ αυτό και θα θεωρηθεί (και από την Αθήνα) ως θετικό σενάριο η αποφυγή του πλήρους αδιεξόδου με μια έστω αρχική συμφωνία μέχρι τη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Διότι εφόσον συμβεί αυτό, τότε η λιθουανική προεδρία της ΕΕ θα κληθεί να προετοιμάσει τις διατάξεις εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο – ΠΔΠ) και θα ακολουθήσει η ελληνική προεδρία. Από την 1η Ιουλίου του 2027 που θα αναλάβει την εξαμηνιαία προεδρία, η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί την τελική κατακύρωση του ΠΔΠ, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Στο εσωτερικό ακροατήριο μάλιστα ο Μητσοτάκης έχει θέσει αυτή την ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας στα εκλογικά διλήμματα της άνοιξης του 2027 – «οι πολίτες να επιλέξουν ποιον θέλουν να κρατά το τιμόνι, να εκπροσωπεί την χώρα» έχει πει πολλές φορές ο πρωθυπουργός.

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Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών

Οι ευρωπαίοι θα βάλουν σήμερα στο τραπέζι το συμβιβαστικό σχέδιο (Negobox) που παρουσίασε προ ημερών ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και το οποίο, παρά τις περικοπές 204 δισ. ευρώ έναντι της αρχικής πρότασης της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις από διαφορετικά στρατόπεδα.

Η προετοιμασία των ελληνικών θέσεων επί της πρότασης Κόστα έγινε από Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου. Ειδικά στο πλαίσιο των «φίλων της Συνοχής» προηγήθηκαν διαδοχικές επικοινωνίες της Αθήνας για την προώθηση των ελληνικών επιφυλάξεων και κόκκινων γραμμών.

Η ΚΑΠ και η συνοχή

Για την Αθήνα το σκληρό παζάρι αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις δυνατότητες επενδύσεων, τις πολιτικές συνοχής. Αναγνωρίζεται, όπως λένε αρμόδιες πηγές, ότι το πακέτο Κόστα λαμβάνει υπόψη κάποιες από τις ελληνικές θέσεις, ωστόσο προδιαγράφεται ότι ο Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περικοπές ούτε στην πολιτική συνοχής ούτε στην ΚΑΠ.

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Κυβερνητικές πηγές μιλούν για «σαφή» θέση της Αθήνας: σε ένα ήδη περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν χωρούν άλλες περικοπές. «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό» λένε.

Και το Ουκρανικό

Ταυτόχρονα στις επιφυλάξεις της Αθήνας εντάσσεται και η διασύνδεση των διαπραγματεύσεων για τον πολυετή προϋπολογισμό με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ο προβληματισμός έχει να κάνει με το ότι περιπλέκεται μια έτσι αλλιώς δύσκολη διαπραγμάτευση.

Αυτή η συζήτηση έχει προκαλέσει αναταράξεις και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που συμφωνούν κατά τ’ άλλα τη συνέχιση της στήριξης στο Κιέβο.