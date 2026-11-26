Ο Οργανισμός φέρεται να περιορίζει τις εγκρίσεις σε τέσσερις κωδικούς τον μήνα χωρίς αιτιολογία, ενώ παράλληλα καθυστερεί την καταβολή χρημάτων για ιδιωτικές θεραπείες

Κραυγή αγωνίας από γονείς παιδιών με αυτισμό μετά τις καταγγελίες ότι αυθαίρετα ο ΕΟΠΥΥ «κόβει» θεραπείες, μειώνοντας τον αριθμό τους, παρά το γεγονός της σύστασής τους από ειδικούς.

Όπως καταγγέλλει η Χριστίνα Γκολάι, μητέρα παιδιού με αυτισμό, αν και το παιδί αξιολογείται από ειδικό που καταγράφει τις ανάγκες του για θεραπείες, στέλνοντάς τες ακολούθως στον ΕΟΠΥΥ για έγκριση, από τον Οργανισμό, αυθαίρετα και χωρίς αιτιολογία, τις «κόβουν».

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«Σου επιτρέπει μέχρι 4 κωδικούς τον μήνα. (…) Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία πίσω από την περικοπή. Στα email που στέλνουμε, είτε δεν έρχεται καμία απάντηση είτε η απάντηση που έχουν λάβει οι γονείς είναι ότι ‘έχουμε αυτήν την εντολή’».

Τα προβλήματα αυξάνονται, καθώς ο Οργανισμός καθυστερεί και την καταβολή χρημάτων στους γονείς για θεραπείες που γίνονται με δικά τους έξοδα.

«Να μην μας κόβουν θεραπείες. Δεν ζητάμε ούτε επίδομα ούτε τίποτα», λέει καταλήγοντας.