Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου

Με ενισχυμένους νοτιάδες έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ωστόσο από το Σαββατοκύριακο ο καιρός αλλάζει ριζικά σκηνικό, φέρνοντας νέα κακοκαιρία με θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ, πτώση του υδραργύρου και χιόνια στα ορεινά.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

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Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με ασθενείς τοπικές βροχές στη νότια Κρήτη και από το βράδυ στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας στα δυτικά τα 5 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο έως τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν 3 με 5 και από το βράδυ τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα πέσει η θερμοκρασία

Αναλυτικότερα, οι χαμηλότερες τιμές, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία (1 έως 12 °C), την Ανατολική Μακεδονία (3 έως 14 °C) και τη Θράκη (3 έως 15 °C), ενώ στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία ο υδράργυρος κυμαίνεται από 5-6 έως 17 °C.

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Στην Ήπειρο και την Ανατολική Στερεά – Εύβοια η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 19 βαθμούς (με ελάχιστες τους 5 και 8 °C αντίστοιχα), στα νησιά του Ιονίου, τη Δυτική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τους 20 °C, στη Δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη τους 21 °C, ενώ στα Δωδεκάνησα αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου (13 έως 22 °C).

Τέλος, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Αλλάζει το σκηνικό το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί στο Ιόνιο, διατηρώντας τις βροχές και τις καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή, ενώ οι νοτιάδες θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρώς.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βόρεια και τα δυτικά με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η μεγαλύτερη μεταβολή, ωστόσο, αναμένεται την Κυριακή, οπότε οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς βοριάδες, φτάνοντας ακόμη και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή «βουτιά» σε όλη τη χώρα, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, οι οποίες προς το βράδυ της Κυριακής θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

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Ισχυρός παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά

Παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 25/11 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας. Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη 25/11 στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται με τη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στο Νευροκόπι με –8,5 °C, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι 139 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (συνθήκες παγετού).

Σημαντική επιδείνωση του καιρο

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή – Στο επίκεντρο αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια τα κεντρικά, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Το σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής πρόγνωσης δεν είναι μόνο οι υψηλές τιμές του ημερήσιου υετού, αλλά κυρίως η διάρκεια του επεισοδίου και η διαδοχική επιβάρυνση αρκετών περιοχών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εξέταση της μέσης βροχόπτωσης ανά λεκάνη απορροής, σε συνδυασμό με την κατάσταση της εδαφικής υγρασίας, για την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου