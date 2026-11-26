Η Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τη μνήμη των δύο οσίων, Στυλιανού και Νίκων, που θεωρούνται προστάτες των παιδιών

Σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος, προστάτη των παιδιών, καθώς και του Οσίου Νίκωνος του «Μετανοείτε», προστάτη της Λακωνίας.

Αναλυτικά, τα ονόματα που έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα είναι τα εξής:

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Στυλιανός, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος

Στέργιος

Στυλιανή, Στέλλα, Στέλα, Στελίνα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα

Στεργιανή, Στεργιούλα

Νίκων

Ο βίος του Οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος

Ο Όσιος Στυλιανός καταγόταν από εύπορη οικογένεια της Παφλαγονίας. Από νεαρή ηλικία διδάχθηκε την εγκράτεια και την προσφορά, αντιμετωπίζοντας τα υλικά αγαθά ως μέσο ανακούφισης και περίθαλψης των φτωχών και των ασθενών.

Μετά τον θάνατο των γονιών του, μοίρασε ολόκληρη την περιουσία του στους έχοντες ανάγκη και αποσύρθηκε στην έρημο, όπου αφοσιώθηκε στην άσκηση. Εκεί έζησε αρμονικά με άλλους ασκητές, διακρινόμενος για την πραότητα, τη συγκατάβαση και την πνευματική γαλήνη που μετέδιδε σε όσους προσέτρεχαν κοντά του για καθοδήγηση.

Παρά τον ασκητικό του βίο, ο Όσιος Στυλιανός έτρεφε ξεχωριστή αγάπη και στοργή για τα παιδιά, θεωρώντας την παιδική αθωότητα θεμέλιο κάθε αρετής. Πολλοί γονείς έφερναν κοντά του τα παιδιά τους ζητώντας την ευλογία του, ενώ η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι έλαβε το χάρισμα να θεραπεύει άρρωστα παιδιά και να χαρίζει τεκνογονία σε άτεκνες γυναίκες, λόγος για τον οποίο τιμάται έως σήμερα ως προστάτης των παιδιών. Κοιμήθηκε ειρηνικά, πλήρης ημερών.