Η ημέρα ευνοεί την τόλμη και τις αλλαγές για τα ζώδια, ενώ η κατανόηση από αγαπημένα πρόσωπα θα παίξει σημαντικό ρόλο για ορισμένους στις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν

Οι σημερινές αστρολογικές προβλέψεις φέρνουν στο προσκήνιο τις προσωπικές σχέσεις, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και τις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τα 12 ζώδια. Η κατανόηση και η στήριξη από αγαπημένα πρόσωπα θα παίξουν σημαντικό ρόλο για ορισμένους, ενώ άλλοι θα χρειαστεί να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν τις εντάσεις και να αφήσουν για λίγο τον έλεγχο. Παράλληλα, η ημέρα ευνοεί την τόλμη, τις αλλαγές και την αναγνώριση των προσπαθειών που έχουν προηγηθεί.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Κάποιος θα σας προσφέρει σήμερα ένα όμορφο δώρο, το οποίο δεν θα είναι υλικό αγαθό. Η κατανόηση που θα εισπράξετε σε μια δύσκολη στιγμή θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ιδιαίτερη συμπάθεια για όσους μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας.

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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Η αυτοσυγκράτηση που επιδείξατε το τελευταίο διάστημα αποδίδει καρπούς. Σήμερα θα εντυπωσιάσετε τους γύρω σας, δεχόμενοι θετικά σχόλια και συγχαρητήρια. Ήρθε η ώρα να χαμογελάσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Αν επιδείξετε τόλμη, θα καταφέρετε πολλά. Γιατί να μην προχωρήσετε προς μια κατεύθυνση που σας φοβίζει καιρό; Θα λάβετε την απαραίτητη ενθάρρυνση από το περιβάλλον σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Σήμερα θα σκεφτείτε να υλοποιήσετε πράγματα που παλαιότερα θεωρούσατε απίθανα. Οι υγιείς φιλοδοξίες είναι θετικές, και μετά από σκληρή δουλειά, αξίζει να τις απολαύσετε.

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Δεν μπορείτε να είστε πάντα η ηγετική προσωπικότητα. Μάθετε πότε να υποχωρείτε, αφήνοντας τον έλεγχο σε όσους γνωρίζουν καλύτερα τις περιστάσεις. Προσέξτε να μην πείτε «μεγάλες κουβέντες».

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ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Αποφύγετε οτιδήποτε σας δυσκολεύει. Σε περίπτωση διαμάχης, δείξτε ευελιξία, καθώς η σύγκρουση του εγώ σας με εκείνο των άλλων θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Επιλέξτε την ειρήνη.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Επικεντρωθείτε στα δικά σας προβλήματα και αποφύγετε τις υποθέσεις των άλλων. Μη βιαστείτε να κρίνετε τη στάση ενός φίλου, καθώς απαιτούνται όλες οι λεπτομέρειες για να βγάλετε συμπέρασμα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Έχετε τα αφτιά σας ανοιχτά, καθώς κάποιες πληροφορίες θα αποδειχθούν χρήσιμες. Αν και ίσως δεν δώσουν τη λύση σε ένα πρόβλημα, θα αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση με τα κοντινά σας πρόσωπα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Οι υποχρεώσεις σας σήμερα πιθανόν να συμπίπτουν. Αν νιώσετε πως πνίγεστε, κάντε ένα διάλειμμα για να ηρεμήσετε πριν επιστρέψετε. Προετοιμαστείτε για πολλές συζητήσεις.

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ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Μην έχετε παρωπίδες για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Δείξτε ανωτερότητα, αποφύγετε τις μικροπρέπειες και μην ανοίγετε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Ένα αίσθημα γενναιοδωρίας σας κατακλύζει. Θα θελήσετε να προσφέρετε και να δεχτείτε από τους άλλους, μοιραζόμενοι καλά νέα και δείχνοντας τη στοργή που χρειάζονται.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Χρειάζεστε κάτι διασκεδαστικό για να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα είναι μια καλή ιδέα, αρκεί οι αλλαγές που θα κάνετε στη ζωή σας να μην σας φέρουν σε δύσκολη θέση.