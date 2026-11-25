Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου προτρέπουν τους Αιγόκερους να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους και τους Σκορπιούς να αποφύγουν αλλαγές

Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, φέρνουν στο προσκήνιο επαγγελματικά ζητήματα, οικονομικές αποφάσεις και προσωπικές ανησυχίες. Κάποια ζώδια θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στα σχέδιά τους, ενώ άλλα καλούνται να δείξουν υπομονή και να αποφύγουν τις βιαστικές κινήσεις. Οι Αιγόκεροι χρειάζεται να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους, οι Τοξότες να διαχειριστούν το αίσθημα μοναξιάς, ενώ οι Σκορπιοί καλό είναι να αφήσουν τις μεγάλες αλλαγές για αργότερα.

Τι προβλέπουν τα άστρα για τα 12 ζώδια σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»;

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ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Στο γραφείο, βρίσκεστε πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων, κάτι που σας επιτρέπει να έχετε συνολική εικόνα της εργασίας σας. Προσέξτε όμως να μην βγάλετε συμπεράσματα χωρίς να εξετάσετε όλες τις πλευρές μιας υπόθεσης, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Θα διαπιστώσετε σημαντική πρόοδο στα επαγγελματικά σας. Η στήριξη των συναδέλφων θα είναι έκδηλη, τόσο σε αντιπαραθέσεις όσο και σε συμβουλές, γεγονός που θα σας ενισχύσει σημαντικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Η κοινωνικότητά σας τις τελευταίες ημέρες θα φέρει θετικά αποτελέσματα στη δουλειά. Συζητώντας ιδέες με συναδέλφους, αποκτάτε μια νέα οπτική γωνία που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η προσοχή στα οικονομικά σας σήμερα είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Αποφύγετε τις αγορές, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος περιττών εξόδων. Για ανανέωση, σκεφτείτε να αλλάξετε τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

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ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Η οικονόμια θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε οικογενειακές δυσκολίες χωρίς άγχος για τα οικονομικά σας. Εάν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο χρειάζεται στήριξη, σταθείτε δίπλα του με κάθε τρόπο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις σας για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της δουλειάς. Εάν έχετε προθεσμία για ένα έργο, μην βιαστείτε να το ολοκληρώσετε, καθώς μπορεί να προκύψουν λάθη.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Η αισιοδοξία θα σας βοηθήσει να φέρετε εις πέρας κάθε θέμα που αναλαμβάνετε. Εμπιστευτείτε τις δυνατότητές σας και συζητήστε με συναδέλφους για να μάθετε νέα πράγματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Σήμερα δεν είναι η μέρα για μεγάλες αλλαγές. Τα αποτελέσματα των κινήσεών σας θα φανούν σε μερικούς μήνες. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματά σας και να ολοκληρώσετε εκκρεμότητες.

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ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Αν και περιβάλλεστε από κόσμο, ίσως νιώθετε μοναξιά. Αντί να σας καταβάλλει το συναίσθημα αυτό, επικεντρωθείτε στα επαγγελματικά σας για να αντλήσετε ικανοποίηση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Η υγεία σας έχει παραμεληθεί τελευταία, με αποτέλεσμα να μην αισθάνεστε στα καλύτερά σας. Προσέξτε τη διατροφή και τον ύπνο σας για να ανακτήσετε την ενέργειά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Έχετε την τάση να προτρέχετε, κάτι που δεν θα βοηθήσει στη δουλειά σήμερα. Σκεφτείτε προσεκτικά πριν εκφράσετε τις απόψεις σας, καθώς μπορεί να παρερμηνευθούν από τους συναδέλφους.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η συμπόνια σας είναι χαρακτηριστική, αλλά τελευταία ίσως παραμελείτε τον εαυτό σας για χάρη των άλλων. Μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τις δικές σας ανάγκες.