Γυναίκες στραγγαλισμένες. Γυναίκες πυροβολημένες. Γυναίκες ξυλοκοπημένες μέχρι θανάτου. Γυναίκες κατακρεουργημένες σε βαλίτσες. Γυναίκες θύματα διεστραμμένων συζύγων ή συντρόφων. Κάποιων τύπων που αισθάνονται πολύ «άντρες» για να δεχθούν ότι μια γυναίκα μπορεί να κάνει τη ζωή της, να παίρνει τις αποφάσεις της, να φεύγει όποτε θέλει ή πρέπει. Γιατί έχουν μάθει πως οι γυναίκες δεν είναι παρά ένα ακόμη «αντικείμενο» στην ιδιοκτησία τους. Οι γυναικοκτονίες είναι εδώ και μας χτυπούν διαρκώς το «καμπανάκι» για το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας – σχεδόν καθημερινά και όχι μόνο στην καθιερωμένη Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, όπως η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Δεν είναι, όμως, οι γυναίκες τα μόνα θύματα των δραστών. Διότι υπάρχουν και τα παιδιά τους, τα οποία βιώνουν μία από τις πιο σύνθετες μορφές τραυματικού πένθους. Μορφές που, πιθανότατα, καθιστούν την περίπτωσή τους ακόμη πιο περίπλοκη και δύσκολα διαχειρίσιμη από ό,τι των εκατοντάδων ή χιλιάδων εγκαταλελειμμένων ή κακοποιημένων παιδιών (όπως των 4 αδελφών στις Σέρρες), πολλά από τα οποία παραμένουν σε νοσοκομεία ή και αστυνομικά τμήματα ελλείψει κατάλληλων δομών και μέριμνας.

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Ποια είναι, λοιπόν, η επόμενη μέρα για τα «παιδιά των γυναικοκτονιών»; Ποιος αναλαμβάνει την φροντίδα τους; Υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας από την πλευρά της Πολιτείας που να εγγυάται την ψυχολογική φροντίδα, την κοινωνική τους στήριξη αλλά και την οικονομική ενίσχυσή τους, ώστε να μεγαλώσουν σε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον;

Το αποτύπωμα του τραύματος

«Το παιδί δεν χάνει μόνο τη μητέρα του. Oταν ο δράστης είναι ο πατέρας, χάνει ουσιαστικά και τον δεύτερο γονιό του, ενώ συχνά αλλάζει σπίτι, σχολείο και οικογενειακό περιβάλλον. Μέσα σε πολύ μικρό διάστημα μπορεί να καταρρεύσει ολόκληρος ο κόσμος που γνώριζε μέχρι τότε», τονίζει ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος. «Η διεθνής έρευνα περιγράφει έντονη θλίψη, φόβο, ανασφάλεια, θυμό, ενοχές και ντροπή. Ιδιαίτερα δύσκολα είναι τα αντικρουόμενα συναισθήματα απέναντι στον πατέρα. Eνα παιδί μπορεί να τον αγαπά και ταυτόχρονα να τον φοβάται ή να είναι θυμωμένο μαζί του. Μπορεί ακόμη να αναρωτιέται αν θα μπορούσε να είχε αποτρέψει αυτό που συνέβη», προσθέτει.

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Ο ίδιος σημειώνει πως «υπάρχει επίσης το κοινωνικό στίγμα και η σιωπή γύρω από όσα συνέβησαν στην οικογένεια τα οποία μπορεί να ενισχύσουν την απομόνωση και να κάνουν πιο δύσκολη την έκφραση των συναισθημάτων». Εξηγεί ότι «καταγράφονται δυσκολίες στην εμπιστοσύνη, στη δημιουργία ασφαλών συναισθηματικών δεσμών και στην οικειότητα. Ορισμένα παιδιά, μεγαλώνοντας, μπορεί να φοβούνται την εγκατάλειψη, να δυσκολεύονται να εμπιστευτούν έναν σύντροφο ή να νιώθουν ότι οι στενές σχέσεις κρύβουν κινδύνους», ενώ υπάρχει και «αυξημένος κίνδυνος για μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη και άλλες δυσκολίες ψυχικής υγείας».

Εντούτοις, καταλήγει, «ευεργετικό αντίδοτο αποτελεί η μετέπειτα φροντίδα που θα λάβει το παιδί. Το σημαντικότερο, επομένως, δεν είναι μόνο τι έχει ζήσει το παιδί, αλλά και τι θα συναντήσει στη συνέχεια: αν θα βρει ανθρώπους που μπορούν να το ακούσουν, να το προστατεύσουν και να το στηρίξουν, όχι μόνο τις πρώτες εβδομάδες αλλά και τα επόμενα χρόνια. Το τραύμα μπορεί να επανέρχεται σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και η ανάγκη για υποστήριξη αλλάζει καθώς το παιδί μεγαλώνει».

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Το ανύπαρκτο δίκτυο στήριξης

«Αιγίς» (AEGIS): «Καταγραφή και αποτύπωση της θανατηφόρου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε παιδιά και ενήλικες. Ποιοτική διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας και των επιπτώσεών της». Αυτός είναι ο τίτλος έρευνας για την αποτύπωση των επιπτώσεων της γυναικοκτονίας στα παιδιά των θυμάτων. Αφορά, δε, όλα τα παιδιά «θύματα» θανατηφόρου βίας σε ένα ζευγάρι, αν και οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα.

Oπως εξηγεί η Κωνσταντίνα Σκλάβου, υπεύθυνη της έρευνας και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, «οι βιωμένες εμπειρίες των επιζώντων, οι ανάγκες υποστήριξής τους και οι διαδρομές αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξής τους παραμένουν ελάχιστα διερευνημένες στην ελληνική πραγματικότητα».

Aραγε αυτό το δίκτυο προστασίας υπάρχει και λειτουργεί; «Δεν υπάρχει εργαλείο, δεν υπάρχει πρωτόκολλο διαχείρισης, δεν υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία που να μπορεί να υποστηρίξει σε βάθος χρόνου τα παιδιά αυτά και φυσικά δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα τα νομικά τους δικαιώματα», υπογραμμίζει η Κ. Σκλάβου. «Η βοήθεια που παίρνουν οι άνθρωποι είναι αποσπασματική. Κάποιες φορές από τις δημόσιες υπηρεσίες, κάποιες φορές από ΜΚΟ. Oχι, όμως, μέσα από ένα συγκεκριμένο και εστιασμένο μοντέλο βοήθειας».

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Στην έλλειψη οργανωμένου δικτύου προστασίας, ειδικά στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης, αναφέρεται και ο Στέφανος Αλεβίζος, βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Δεν φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ένα ενιαίο, εξειδικευμένο σύστημα που να στηρίζει τα παιδιά από την πρώτη στιγμή μετά τη γυναικοκτονία και στα χρόνια που ακολουθούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζεται για κάθε παιδί η άμεση παρέμβαση ψυχολόγου με ειδίκευση στα παιδιά, η κατάλληλη προετοιμασία και προστασία κατά τη δικαστική διαδικασία ή η συστηματική ψυχολογική παρακολούθηση σε βάθος χρόνου».

Κι αν οι συγγενείς δεν είναι «διαθέσιμοι»;

Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος φροντιστής από το κοντινό συγγενικό περιβάλλον του παιδιού ή αν αυτός κριθεί ακατάλληλος για την ανάληψη της επιμέλειας και της ανατροφής του; Η δικηγόρος Κλειώ Παπαπαντολέων επισημαίνει πως τότε «τα παιδιά θα οδηγηθούν αρχικά σε ένα Νοσοκομείο Παίδων και, στη συνέχεια, σε κάποια δομή. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς τα πολλαπλά σοκ τα οποία υφίσταται ένα τέτοιο παιδί, το οποίο όχι απλώς χάνει τους δυο γονείς του σε μια στιγμή, αλλά χάνει και τη ζωή του όπως την ήξερε μέχρι τότε και όλα τα σημεία αναφοράς του».

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Οσο για τα οικονομικά συμφέροντα των παιδιών αυτών δεν διασφαλίζονται, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει οικονομική αποζημίωση, παρά την ύπαρξη του Ν. 3811/2009. «Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού αναφέρονται σε θύματα. Τα ανήλικα παιδιά των θυμάτων ανθρωποκτονίας δεν είναι θύματα με την τεχνική-νομική έννοια του όρου, ακόμα κι εάν ήταν διάδικοι στη δίκη. Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού είναι ιδιαίτερα περιοριστικές και γι’ αυτό η εφαρμογή του είναι μάλλον σπάνια».

«Χρειάζεται σχεδιασμός και στρατηγική, χρειάζεται ανθρώπους να την εφαρμόσουν – και δη εξειδικευμένους όταν πρόκειται για τόσο σύνθετα τραύματα – και βεβαίως χρειάζονται χρήματα. Αν κάθε δήμος έχει έναν ή δύο κοινωνικούς λειτουργούς για να ανταποκριθούν σε πλειάδα περιστατικών που ξεκινούν από την παραμέληση ανηλίκων και τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης σ’ ένα σπίτι και εκτείνονται μέχρι τα παιδιά που συζητάμε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μάλλον αστείο να συζητάμε για επάρκεια στην προστασία», υπογραμμίζει η δικηγόρος. Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για ένα (ακόμη) πρόβλημα «δίπλα μας». Το να κλείνουμε τα μάτια δεν αποτελεί λύση.

Η γιαγιά που έγινε αναγκαστικά μητέρα

«Σηκώθηκα ένα πρωί και απλά ήμουν η μητέρα της δολοφονημένης Ερατούς. Αυτή είμαι. Δεν υπάρχει όνομα πια για μένα», εξομολογείται η Ελένη Κρεμαστιώτη, μιλώντας για την τραγική απώλεια της 24χρονης κόρης της, η οποία δολοφονήθηκε το 2019 από τον εν διαστάσει σύζυγό της. «Πλέον εκτελώ χρέη μαμάς, μιας και η μαμά δεν υπάρχει δυστυχώς. Είναι τρομερά δύσκολο γιατί προσπαθείς να διαχειριστείς τον χαμό του παιδιού σου, αλλά και για το ίδιο το παιδί, τον χαμό της μάνας του».

Πώς εξομολογήθηκε, όμως, στη δεκάχρονη σήμερα εγγονή της, τη σκληρή αλήθεια; «Κάθε φορά που με ρωτούσε “πού είναι η μαμά;”, έκλαιγα. Στις αρχές της έλεγα “δεν είναι εδώ, δεν μπορεί να έρθει”. Και κάποια στιγμή, όταν φύγαμε από το νησί, παραμονές Χριστουγέννων, την είχα στο καροτσάκι της. Ητανε 2,5 χρονών κοριτσάκι, σχεδόν τριών, πηγαίναμε σουπερμάρκετ και μου λέει “θέλω να πάω στη μαμά” και της λέω “δεν μπορείς αγάπη μου, δεν γίνεται”. Μου λέει “γιατί”; Και της λέω “γιατί πέθανε”. Τα μάτια μου έτρεχαν σαν ποτάμια. Γυρνάει πίσω όπως ήταν στο καροτσάκι της και μου λέει “μην κλαις, μην κλαις. Σε παρακαλώ, μην κλαις”».

Η κυρία Κρεμαστιώτη με τη συνδρομή παιδοψυχολόγου μεγαλώνει την εγγονή της προσπαθώντας να καλλιεργεί την αγάπη και όχι το μίσος, ακόμη και για τον δολοφόνο της μητέρας της. «Λέγαμε ότι η μαμά πέθανε γιατί κάποιος της έκανε κακό και όταν ρωτούσε για τον πατέρα της λέγαμε ότι είναι κλεισμένος κάπου, γιατί έκανε κάτι πολύ κακό». Οπως προσθέτει, «συμβουλεύομαι και την παιδοψυχολόγο που πηγαίνει, αλλά και την ψυχολόγο τη δική μου, δίνοντάς της την απάντηση που μου έχουν υποδείξει. “Οχι αγάπη μου, ο μπαμπάς δεν είναι κακός. Εκανε μια πολύ κακή πράξη”». «Θέλω πάρα πολύ να εκπληρώσω την επιθυμία και την υπόσχεση που έδωσα στην κόρη μου ότι αν της συνέβαινε κάτι θα της μεγαλώσω εγώ το παιδί. Και προσπαθώ μόνο για το καλό του (…) Θέλω η μικρή να είναι γερή, τυχερή, ευλογημένη και να μη χάσει την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους. Να έχει αγάπη μέσα της, όπως την έχει, και να τη μοιράζει απλόχερα».

Και το κράτος, τι κάνει και πού είναι; «Το παιδί μου για το κράτος ήταν ένας αριθμός. Ο οποίος σταμάτησε να υπάρχει από τη στιγμή που τελεσιδίκησε ο Αρειος Πάγος και έκλεισε τον φάκελό της. Την ύπαρξη του συγκεκριμένου παιδιού δεν τη γνωρίζουν και ό,τι προσπάθειες κάνουμε γίνονται ιδιωτικά».