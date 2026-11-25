Γιατί το διαφορετικό από τον Φάρατζ σημείο επαναπροσέγγισης της ΕΕ θα έβαζε παύση στην απειλή της συνοχής του Ηνωμένου Βασιλείου

Το πρόσφατο άρθρο μου, «Νάιτζελ Φάρατζ, ένας insider κ. Ρίπλεϊ» (σ. 20, «Int. 15», Ιούλιος 2026), κατέληγε με την παρατήρηση ότι το πιο χρήσιμο δίδαγμα για τη νέα ηγεσία των Εργατικών είναι «να παίξει με τον πειστικό “τρόπο” του Φάρατζ αλλά όχι στο γήπεδό του».

Τους πρώτους τρεις μήνες της πρωθυπουργίας του, ο Αντι Μπέρναμ φαίνεται να κάνει ακριβώς αυτό. Οχι μόνο απέφυγε το λάθος των προκατόχων του, να προσπαθήσει να αντικρούσει τον Φάρατζ στα βασικά ζητήματα της πολιτικής του ατζέντας [μετανάστευση, εθνική (βλ. αγγλική) ταυτότητα και εθνική κυριαρχία], αποδεχόμενος τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης που ο Φάρατζ επέλεξε, αλλά προσφέρει ένα διαφορετικό σημείο εκκίνησης αλλάζοντας τα κεντρικά ερωτήματα.

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Ο Μπέρναμ επιχειρεί να επανασυνδέσει την οικονομική δυσαρέσκεια, από την οποία έχει αντλήσει πολιτική δύναμη ο Φάρατζ, με το ζήτημα δομής και ελέγχου της βρετανικής οικονομίας.

Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί το δημοφιλές αφήγημα της επανάκτησης του «χαμένου ελέγχου» αλλά μεταθέτει το επίκεντρο της συζήτησης από τον έλεγχο των συνόρων / μετανάστευσης στον έλεγχο της βρετανικής οικονομίας και της κατανομής των πόρων της.

Μνήμες κοινωνικής αδικίας

Στα παραδοσιακά προπύργια των Εργατικών στον αγγλικό Βορρά, η Μάργκαρετ Θάτσερ δεν θεωρείται απλά μια πρώην πρωθυπουργός των Συντηρητικών.

Η κληρονομιά της συνδέεται με την αποβιομηχάνιση, την παρακμή της εξόρυξης, της μεταποίησης και τη διάβρωση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των περιφερειακών ανισοτήτων στις ευκαιρίες απασχόλησης και στη γεωγραφία των επενδύσεων.

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Οι «Νέοι – Εργατικοί» του Τόνι Μπλερ, μολονότι επένδυσαν στις δημόσιες υπηρεσίες και επεδίωξαν την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μείωσαν την ιδεολογική αντιπαράθεση, αποδεχόμενοι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο προσανατολισμού προς την αγορά που κληρονόμησαν από τους Συντηρητικούς. Όμως η υπόσχεση για ευημερία σε ολόκληρη τη χώρα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτη.

Ο Φάρατζ κεφαλαιοποίησε τη δυσαρέσκεια αυτών των τοπικών κοινωνιών παρουσιάζοντας ως εξήγηση των οικονομικών δυσχερειών την απώλεια κυριαρχίας λόγω της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ύπαρξη ενός αποκομμένου από τους απλούς ανθρώπους πολιτικού κατεστημένου.

Ο Μπέρναμ προτάσσει μια διαφορετική εξήγηση: οι ρίζες του προβλήματος μπορούν να εντοπιστούν στις παρελθούσες εγχώριες οικονομικές επιλογές, βάθους τεσσαρακονταετίας, που δεν σχετίζονται με τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε μπορούν να διορθωθούν απλά με την έξοδο από αυτή.

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Με άλλα λόγια, ο Βρετανός πρωθυπουργός καλεί τους ψηφοφόρους του Βορρά να επανεξετάσουν τις ρίζες της οικονομικής τους ανασφάλειας. Το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο στη λογική αλλά και (ίσως κυρίως) στο συναίσθημα.

Το «κόκκινο πανί» του θατσερισμού επαναφέρει στο προσκήνιο τις μνήμες μιας βιωμένης για πολλούς κοινωνικής αδικίας που έχει επηρεάσει και το ευρύτερο κοινωνικό / ιστορικό φαντασιακό αυτών των περιοχών.

Κάνει όμως και κάτι άλλο. Βγάζει, κατά το κοινώς λεγόμενο, στην «πολιτική σέντρα» τη λαϊκιστική Δεξιά και την αναγκάζει όχι μόνο να εξηγήσει γιατί οι υποσχέσεις «για τον παράδεισο μετά το Brexit» αποδείχθηκαν φρούδες, αλλά και, ακόμη χειρότερα για αυτή, να υπερασπιστεί, τουλάχιστον εμμέσως, το «κόκκινο πανί».

Γιατί ο «ευνοημένος Νότος» να ακολουθήσει;

Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Οι βασικές επιλογές της Θάτσερ και ο προσανατολισμός προς την αγορά οδήγησαν σε άνιση ανάπτυξη που όμως ευνόησε οικονομικά τον αγγλικό μητροπολιτικό Νότο.

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Η μεσαία τάξη επαγγελματιών πτυχιούχων με διεθνείς διασυνδέσεις έχει επωφεληθεί από την απελευθέρωση της βρετανικής οικονομίας.

Οι Εργατικοί έχουν πλέον σημαντικά πολιτικά κέρδη σε αυτή τη δημογραφική ομάδα στις μητροπολιτικές περιοχές του Νότου. Πώς θα εκληφθεί αυτή η στροφή ενάντια στο μοντέλο που οδήγησε στην οικονομική ευημερία τον Νότο από τους εκεί ψηφοφόρους;

Υπάρχει μια λεπτή διάκριση που καλείται να κάνει ο Μπέρναμ ανάμεσα στην υπεράσπιση των οικονομικών ευκαιριών της ελεύθερης αγοράς και την υπεράσπιση κάθε πτυχής του «θατσερικού» μοντέλου. Οι ψηφοφόροι των μητροπολιτικών περιοχών εκτιμούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ιδιωτική οικονομία, το διεθνές εμπόριο, αλλά φαίνεται ότι πλέον δεν θεωρούν την ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών ως θέσφατο, ως αναγκαία συνθήκη για την ποιότητα και την οικονομική προσβασιμότητά τους.

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Σαράντα χρόνια εμπειρίας των πολιτών / καταναλωτών της ποιότητας και του κόστους παροχής υπηρεσιών από τις ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και μεταφορών φέρνουν σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της ποιότητας και οικονομικής προσιτότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι το ζήτημα του ιδιοκτησιακού – δημόσιου ή ιδιωτικού – καθεστώτος.

Επιπλέον, υπάρχει και η σύγκριση, η οποία προκύπτει από την αύξηση και απλούστευση των ταξιδιωτικών ευκαιριών προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες είναι σε θέση να γνωρίσουν διαφορετικά σιδηροδρομικά συστήματα, δίκτυα δημόσιων μεταφορών και διαφορετικές προσεγγίσεις με επίπεδα ποιότητας στην παροχή αυτών των βασικών υπηρεσιών.

Μολονότι η σύγκριση δεν αποδεικνύει πάντα ότι τα ηπειρωτικά μοντέλα λειτουργούν καλύτερα, γίνεται σαφές ότι πρώτον οι ιδιοκτησιακές δομές ποικίλλουν και δεύτερον ότι το επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών εξαρτάται από τις επενδύσεις, τη ρύθμιση και τη διαχείριση.

Με άλλα λόγια, οι ταξιδιωτικές εμπειρίες της πιο εύπορης δημογραφικής ομάδας του αγγλικού Νότου αποδυναμώνουν την παραδοχή ότι το «θατσερικό» μοντέλο ιδιωτικοποίησης αποτελεί αναπόδραστο τίμημα / στοιχείο του οικονομικού εκσυγχρονισμού.

Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο Αντι Μπέρναμ έχει περιθώρια να χρησιμοποιήσει το «κόκκινο πανί» για τον Βορρά διατηρώντας τη στήριξη στον Νότο, αρκεί να ξεκαθαρίσει ότι οι προτεινόμενες παρεμβατικές πολιτικές δεν στρέφονται εναντίον της οικονομίας της αγοράς αλλά έχουν στόχευση την αντιμετώπιση «αστοχιών της αγοράς», όπως τα φυσικά μονοπώλια.

Το πραγματικό τεστ και το «κρυφό χαρτί»

Η βασική δυσκολία στο εγχείρημα του Βρετανού πρωθυπουργού είναι ότι απαιτεί πολλούς πόρους που, δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν και ενέχουν ρίσκο.

Η βελτίωση του εθνικού συστήματος υγείας, των μεταφορών, η προσπάθεια επαναβιομηχανοποίησης σε συνδυασμό με την ουσιαστική διοικητική και οικονομική αποκέντρωση, που είναι οι βασικοί πυλώνες του μπερναμισμού, συνεπάγονται σημαντική αύξηση των δημόσιων δαπανών.

Σε μια οικονομία που παρουσιάζει μέτρια ανάπτυξη και σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, οι υποσχέσεις για βελτίωση είναι ευκολότερες από την υλοποίησή τους.

Εδώ όμως βρίσκεται και το «κρυφό χαρτί» που μπορεί να βοηθήσει άμεσα τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης της χώρας.

Το «κρυφό χαρτί» δεν είναι άλλο από την επίσπευση της προσέγγισης Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενωσης με απώτερο στόχο την αντιστροφή του Brexit, μέσα από ένα «πατριωτικό φίλτρο» που θα προσπαθήσει να εξουδετερώσει τη συναισθηματική απήχηση του μηνύματος του Φάρατζ.

Ενώ από οικονομικής άποψης ήταν πάντοτε προφανές, και πλέον μετρήσιμο, ότι το Brexit στοίχισε στη βρετανική οικονομία, από πολιτικής άποψης η συζήτηση για ουσιαστική επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ενωση, πόσω μάλλον η αντιστροφή της εξόδου, ήταν μέχρι πρότινος ταμπού.

Δέκα χρόνια όμως μετά το δημοψήφισμα και σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την επανεμφάνιση και ενίσχυση του οικονομικού εθνικισμού, γίνεται σαφές ότι η έξοδος από την Ένωση αποδυνάμωσε το Ηνωμένο Βασίλειο οικονομικά και γεωπολιτικά.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια έντονη μεταστροφή. Όλο και περισσότεροι από τους γηραιότερους ψηφοφόρους που ήταν πιο πιθανόν να ψήφισαν υπέρ της εξόδου «αντικαθίστανται» από νέους ψηφοφόρους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα και θεωρούν ότι ένα σημαντικό ζήτημα που επιδρά αρνητικά στην προοπτική του μέλλοντός τους αποφασίστηκε για αυτούς χωρίς αυτούς.

Επιπλέον, το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τα εθνικιστικά κόμματα που ηγούνται

των αποκεντρωμένων διοικήσεων στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, με απώτερο στόχο την ανεξαρτητοποίηση (Σκωτία, Ουαλία) και την ένωση με την Ιρλανδία (Βόρεια Ιρλανδία), παρουσιάζει την ευκαιρία στον Αντι Μπερναμ να δώσει μια έντονη πατριωτική χροιά στο αφήγημα της επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη: η συνοχή του Ηνωμένου Βασιλείου απειλείται.

Η επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προοπτική επανόδου, θα αποδυναμώσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις και θα βοηθήσει την υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος πολιτικής και οικονομικής αποκέντρωσης του νέου πρωθυπουργού (υπενθυμίζεται ότι η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία είχαν ψηφίσει υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ενωση, ενώ η Ουαλία που είχε υποστηρίξει οριακά την έξοδο, πλέον είναι σταθερά υπέρ της αντιστροφής του Brexit).

Αντί λοιπόν να παρουσιάζεται η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απώλεια ελέγχου και εθνικής κυριαρχίας – αφήγημα Φάρατζ –, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία εντός της Ένωσης διευρύνει σε σημαντικό βαθμό την πρακτική ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να προσελκύσει επενδύσεις και να εφαρμόσει το σχέδιο «αναδιανομής της ευημερίας», στην επιτυχία του οποίου βασίζεται όχι μόνο η κοινωνική συνοχή αλλά και η συνοχή της ίδιας της χώρας.

Μάλιστα, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου ταιριάζει και με την κατεύθυνση των νέων προτεραιοτήτων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ανθεκτικότητα, η καινοτομία και η πολυεπίπεδη στρατηγική αυτονομία.

Διακύβευμα και συναίσθημα

Σίγουρα το στοίχημα για τον Άντι Μπέρναμ είναι να μετατρέψει την πολιτική ρητορική σε απτή οικονομική και κοινωνική αλλαγή. Ωστόσο, φαίνεται να κατόρθωσε να αγγίξει μια βαθιά συναισθηματική χορδή στον αγγλικό Βορρά, εκεί όπου ο αντιθατσερισμός παραμένει ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μνήμης. Και κάπου εδώ είναι που ο Φάρατζ βρίσκεται σε δύσκολη θέση: πώς θα αντιδράσει στο άκουσμα της εισαγωγής του «Tramp the Dirt Down» του Elvis Costello, του σάουντρακ ενός ιστορικού αισθήματος αδικίας, το οποίο δύσκολα μπορεί να οικειοποιηθεί ή να απορρίψει;