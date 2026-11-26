Ο μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του έπειτα από πολυετή μάχη με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών άφησε ο Άντι Τέιλορ, ο κιθαρίστας που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ροκ ήχου των Duran Duran τη δεκαετία του 1980. Ο μουσικός πέθανε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, έπειτα από πολυετή μάχη με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι Duran Duran και η οικογένειά του το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Μέσα σε λίγες ώρες, τα μέλη του συγκροτήματος, συνάδελφοί του και χιλιάδες θαυμαστές έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με συγκινητικά μηνύματα.

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«Ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας»

Η σύζυγός του, Τρέισι, με την οποία μοιράστηκε περισσότερα από 40 χρόνια κοινής ζωής, αποχαιρέτησε τον μουσικό εκ μέρους της οικογένειας, περιγράφοντάς τον ως έναν υπέροχο σύζυγο, στοργικό πατέρα και περήφανο παππού.

«Για τον κόσμο, ο Άντι ήταν ένας λαμπρός κιθαρίστας. Για εμάς, όμως, ήταν ο πιο υπέροχος σύζυγος, ένας στοργικός μπαμπάς και ο πιο περήφανος παππούς. Ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας», ανέφερε.

Tracey Taylor has released a statement paying tribute to her late husband, Duran Duran guitarist Andy Taylor. "Andy faced the last few years with so much courage and determination. He never gave up, fighting until the very end, never losing his love of life. The kindness and support shown to him by fans from all over the world throughout his illness brought him immense comfort and strength, and for that we will always be grateful." Διαφήμιση Διαφήμιση November 25, 2026

Όπως σημείωσε, παρά τις σπουδαίες εμπειρίες που του χάρισε η μουσική, η οικογένειά του παρέμενε πάντα η πρώτη του προτεραιότητα. «Τίποτα δεν τον έκανε πιο ευτυχισμένο από το να είμαστε όλοι μαζί. Και όσο μακριά κι αν τον πήγε η μουσική, η καρδιά του ήταν πάντα στο σπίτι», πρόσθεσε.

Η Τρέισι αναφέρθηκε και στη στάση του απέναντι στην ασθένειά του, τονίζοντας ότι αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με θάρρος και αποφασιστικότητα και δεν έχασε ποτέ την αγάπη του για τη ζωή.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές από όλο τον κόσμο για τη στήριξη που του έδειξαν κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, επισημαίνοντας ότι η αγάπη τους τού προσέφερε παρηγοριά και δύναμη.

Ο Άντι Τέιλορ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα τέσσερα παιδιά τους, Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, καθώς και τον εγγονό του, Άλμπι.

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Duran Duran: «Ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας»

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Σάιμον Λε Μπον, ο Τζον Τέιλορ, ο Νικ Ρόουντς και ο Ρότζερ Τέιλορ αποχαιρέτησαν τον πρώην συνεργάτη τους, θυμίζοντας τη συμβολή του στη δημιουργία της μουσικής ταυτότητας των Duran Duran.

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη Βορειοανατολική Αγγλία, με μια κιθάρα και ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και αυτοπεποίθηση», ανέφεραν.

Όπως υπογράμμισαν, το παίξιμό του έδωσε ώθηση σε τραγούδια που ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το χιούμορ και η πρακτική ματιά του στη ζωή βοηθούσαν το συγκρότημα να παραμένει προσγειωμένο.

Τα μέλη των Duran Duran θυμήθηκαν επίσης την επανένωση της αρχικής πεντάδας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν επέστρεψαν μαζί στη σκηνή και στο στούντιο.

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Αναφέρθηκαν ακόμη στην ένταξη του συγκροτήματος στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022, όταν ο Άντι Τέιλορ ήταν ήδη πολύ άρρωστος για να παρευρεθεί. «Τα λόγια του εκείνο το βράδυ θύμισαν σε όλους τη δύναμή του και τον δεσμό που μοιραζόμασταν», σημείωσαν, κλείνοντας το μήνυμά τους με τη φράση: «Με αγάπη, Σάιμον, Τζον, Νικ και Ρότζερ».

Σάιμον Λε Μπον: «Θα τον αγαπώ για όλη μου τη ζωή»

Ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα έγραψε ο τραγουδιστής των Duran Duran, Σάιμον Λε Μπον, ανακαλώντας την πρώτη τους γνωριμία το 1980.

«Έχω στο μυαλό μου την ξανθιά βόμβα, τον φλογερό έφηβο που γνώρισα το 1980. Είναι το παιδί από τη Βορειοανατολική Αγγλία που ξέρει πραγματικά να παίζει κιθάρα», ανέφερε, συγκρίνοντας τις μουσικές δυνατότητές του με εκείνες σπουδαίων κιθαριστών, όπως ο Μικ Ρόνσον και ο Τζίμι Πέιτζ.

Ο Λε Μπον θυμήθηκε επίσης το παρατσούκλι «Charley» που είχε δώσει ο Τέιλορ μέσα στο συγκρότημα, αλλά και τη συνεργασία τους στο στούντιο του κιθαρίστα στην Ίμπιζα, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τις περιοδείες.

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«Έχω τόσες υπέροχες, ξεκαρδιστικές και τραγικές αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί: στις περιοδείες, στο στούντιο, στο μικρό μας διαμέρισμα στην Caroline Road, στο Μπάλσαλ Χιθ, στις έξι το πρωί», έγραψε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην αγάπη του Τέιλορ για την οικογένειά του, τονίζοντας ότι ήταν το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του.

«Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην καρδιά μου με το σχήμα του Άντι Τέιλορ. Δεν θα κλείσει ποτέ· δεν θα το αφήσω. Θα μου λείπει και θα τον αγαπώ για όλη μου τη ζωή», κατέληξε.

Τζον Τέιλορ: «Ήταν ένας δαίμονας»

Με τη σειρά του, ο μπασίστας Τζον Τέιλορ, ο οποίος είχε ιδρύσει μαζί με τον Άντι και τους Power Station, τον αποχαιρέτησε με μια αναφορά στις μουσικές του ικανότητες.

«Ο Άντι ήταν ένας δαίμονας. Ένας φονικός μάστορας των riff, μελωδός, ένας “υφαντής ήχων” των έξι χορδών και ένας τραγουδιστής με υπέροχη φωνή», έγραψε.

Ο Νικ Ρόουντς επέλεξε να τον τιμήσει με ένα ποίημα, στο οποίο τον περιγράφει ως έναν τυχοδιώκτη που βρήκε το νέο του σπίτι. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ολοκληρώνεται με τον στίχο «Goodbye demon fire, live wire».

Από το Τάινμαουθ στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής

Ο Άντι Τέιλορ γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1961 στο Τάινμαουθ της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Εντάχθηκε στους Duran Duran τον Απρίλιο του 1980 και συνέβαλε στη δημιουργία μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «Hungry Like the Wolf», «Rio», «Girls on Film», «Save a Prayer», «The Reflex», «The Wild Boys» και «A View to a Kill».

Το 1985 δημιούργησε τους Power Station μαζί με τον Τζον Τέιλορ, τον Ρόμπερτ Πάλμερ και τον ντράμερ των Chic, Τόνι Τόμσον. Το συγκρότημα γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Some Like It Hot» και τη διασκευή του «Get It On» των T. Rex.

Αποχώρησε από τους Duran Duran το 1986, επέστρεψε όμως για την επανένωση της αρχικής σύνθεσης από το 2001 έως το 2006. Εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε και το άλμπουμ «Astronaut».

Το 2023 συμμετείχε σε τραγούδια του δίσκου «Danse Macabre», μεταξύ των οποίων το «Black Moonlight» με τον Νάιλ Ρότζερς, ενώ κυκλοφόρησε και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ έπειτα από 30 χρόνια, με τίτλο «Man’s a Wolf to Man».

Ο θάνατός του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ, στις 13 Νοεμβρίου, ότι αποχωρεί από τις περιοδείες του συγκροτήματος λόγω προβλημάτων με εμβοές, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως μία από τις δυσκολότερες της ζωής του.