Η Ιζαμπέλ Βον-Σπρους είναι το πρώτο πρόσωπο στην Αγγλία και την Ουαλία που διώκεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τις ζώνες προστασίας γύρω από τις κλινικές

Ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης θα βρεθεί μια 49χρονη χριστιανή, η οποία αντιμετωπίζει πέντε ποινικές κατηγορίες για περιστατικά κατά τα οποία φέρεται να προσευχόταν σιωπηλά έξω από κλινική αμβλώσεων στο Μπέρμιγχαμ.

Σύμφωνα με το GB News, η Ιζαμπέλ Βον-Σπρους είναι το πρώτο πρόσωπο στην Αγγλία και την Ουαλία που διώκεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τις ζώνες προστασίας γύρω από εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται αμβλώσεις.

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Christian woman Isabel Vaughan-Spruce will face criminal trial next January for silently praying on a public street in the UK. Free speech is in crisis in this country. ADF is proud to support Isabel’s legal defence. An update on today’s hearing: https://t.co/IoqhYDOaSL — ADF International (@ADFIntl) November 25, 2026

Η δίκη της έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 25 έως 29 Ιανουαρίου 2027. Ο δικαστής Ταν Ικράμ επιβεβαίωσε τις ημερομηνίες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ, απορρίπτοντας το αίτημα να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Η 49χρονη κατάγεται από το Μάλβερν του Γουστερσάιρ.

Οι πέντε κατηγορίες και οι ζώνες προστασίας

Η Βον-Σπρους αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες βάσει του άρθρου 9 του νόμου περί δημόσιας τάξης του 2023. Κάθε κατηγορία αφορά διαφορετικό περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να στάθηκε και να προσευχήθηκε σιωπηλά έξω από την κλινική αμβλώσεων Ρόμπερτ, στην περιοχή Κινγκς Νόρτον του Μπέρμιγχαμ.

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Τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν σε πέντε διαφορετικές ημέρες, μέσα σε διάστημα έξι μηνών, με πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό στις 13 Ιουνίου 2025.

Οι διατάξεις για τις ζώνες προστασίας τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2024 και προβλέπουν περιορισμούς σε συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ακτίνα 150 μέτρων γύρω από εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών άμβλωσης στην Αγγλία και την Ουαλία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η παρουσία της 49χρονης στην περιοχή συνιστούσε συμπεριφορά με την οποία είτε επιδίωκε είτε αδιαφορούσε για το ενδεχόμενο να επηρεάσει την απόφαση κάποιου προσώπου να λάβει ή να παράσχει υπηρεσίες άμβλωσης ή να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή ψυχική αναστάτωση σε σχέση με τέτοιες αποφάσεις.

«Η σιωπηλή προσευχή δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί έγκλημα»

Η ίδια αμφισβητεί τη δίωξη σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά της.

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«Η σιωπηλή προσευχή δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η Βον-Σπρους, χαρακτηρίζοντας την ποινική δίωξή της για ένα υποτιθέμενο «έγκλημα σκέψης» ως ένδειξη κρίσης λογοκρισίας στη χώρα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το δικαστήριο θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην ελευθερία της σκέψης και της θρησκείας και θα αποφανθεί υπέρ της μετά την ολοκλήρωση της δίκης τον Ιανουάριο.

Τη νομική υποστήριξη της 49χρονης έχει αναλάβει η οργάνωση Alliance Defending Freedom, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας της έκφρασης.

Στο επίκεντρο η ελευθερία της θρησκευτικής έκφρασης

Η υπόθεση αναμένεται να αναδείξει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ελευθερία της σκέψης και της θρησκευτικής έκφρασης και στην προστασία της ανεμπόδιστης πρόσβασης στις υπηρεσίες άμβλωσης.

Το βασικό ζήτημα που θα εξετάσει το δικαστήριο δεν είναι απλώς η σιωπηλή προσευχή, αλλά κατά πόσο η συγκεκριμένη συμπεριφορά, εντός της καθορισμένης ζώνης προστασίας, συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.