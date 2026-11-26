Τι σημαίνει να ηγείσαι σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και λαμβάνουμε αποφάσεις; Και ποιες δεξιότητες θα καθορίσουν την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ηγετών;

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Humanis συνεργάζεται με το Yale School of Management Executive Education, προσφέροντας στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα μια υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εμπειρία, με τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα διεθνώς.

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Το πρόγραμμα Leading with Wisdom, με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών του ακαδημαϊκού δυναμικού του Yale, απευθύνεται σε senior leaders, C-level στελέχη, CEOs και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων. Συνδυάζει τη διεθνή ακαδημαϊκή γνώση με τις πραγματικές προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής ηγεσίας, εστιάζοντας στη στρατηγική σκέψη, την ανθρώπινη κρίση και τη λήψη αποφάσεων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 2027, με δύο διακριτές ενότητες:

In the Age of AI | New Participants: Στις 15 και 16 Ιουνίου, το πρόγραμμα υποδέχεται στελέχη που συμμετέχουν για πρώτη φορά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία γύρω από τις νέες απαιτήσεις της ηγεσίας.

Στις 15 και 16 Ιουνίου, το πρόγραμμα υποδέχεται στελέχη που συμμετέχουν για πρώτη φορά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία γύρω από τις νέες απαιτήσεις της ηγεσίας. Shaping What’s Next | Alumni: Στις 17 Ιουνίου, η διοργάνωση στρέφεται στους αποφοίτους του προγράμματος, με εξειδικευμένα workshops, ανταλλαγή εμπειριών και ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η ανανέωση της συνεργασίας Humanis × Yale ενισχύει τη σύνδεση της διεθνούς ακαδημαϊκής αριστείας με την ελληνική επιχειρηματικότητα, επενδύοντας στη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων που καλούνται να διαμορφώσουν το μέλλον των οργανισμών τους και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς επίσης και για δηλώσεις συμμετοχής, πατήστε εδώ .

Σχετικά με τη Humanis

Η Humanis είναι εταιρεία εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, με 25 χρόνια εμπειρίας. Με μια συνεργατική ομάδα εκπαιδευτών και συμβούλων και, όπου απαιτείται, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σχεδιάζει λύσεις προσαρμοσμένες στη στρατηγική και την κουλτούρα κάθε οργανισμού. Προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, με στόχο τη μετρήσιμη ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ηγεσίας.