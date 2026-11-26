Την ευκαιρία να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στο Conference League έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δοκιμάζεται στη Δανία απέναντι στη Νόρντζελαντ, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase. Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση και θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της πρόκρισης.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς σε τρεις αγώνες. Με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, ενώ πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε μία εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι σε αντίπαλο που αναζητά ακόμη την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

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Η Νόρντζελαντ βρίσκεται στην 25η θέση και δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει τρίποντο στις πρώτες αγωνιστικές. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το έργο των «πράσινων» θα είναι εύκολο. Η δανέζικη ομάδα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την έδρα της και να βάλει τέλος στο αρνητικό της ξεκίνημα, γεγονός που απαιτεί από τον Παναθηναϊκό συγκέντρωση και σωστή διαχείριση του ρυθμού.

Ο Νίστρουπ έχει, πάντως, να αντιμετωπίσει ορισμένα σημαντικά προβλήματα. Ο Στέφαν Ντε Φράι έμεινε εκτός αποστολής λόγω προβλήματος στον καρπό, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδης, καθώς και ο Τσάβες, που δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Πελίστρι και Τσιριβέγια, με τον Δανό τεχνικό να καλείται να βρει τις κατάλληλες λύσεις για να καλύψει τις απουσίες και να διατηρήσει την αγωνιστική εικόνα που έχει φέρει τον Παναθηναϊκό στις πρώτες θέσεις της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» γνωρίζει πως ένα θετικό αποτέλεσμα στη Δανία θα το φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο του, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει την πίεση στις ομάδες που ακολουθούν. Η αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (26/11) στις 22:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 4.