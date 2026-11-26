Η διοργάνωση μεταφέρεται για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου λόγω της ισχυρής καταιγίδας που απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις έως και 80 εκατομμυρίων ανθρώπων

Εκατό χρόνια συμπληρώνει φέτος η ιστορική διοργάνωση της παρέλασης του Macy’s, που είναι για την γιορτή των Ευχαριστικών, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της αναβάλλεται, εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που ενισχύεται στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Η καταιγίδα απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις έως και 80 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να ταξιδέψουν οδικώς ή αεροπορικώς, λόγω της αργίας σήμερα, Πέμπτη, σε μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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«Η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Επειτα από διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε τη φετινή διοργάνωση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Macy’s, χορηγός της παρέλασης, όπως δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του δημάρχου.

REUTERS/Shannon Stapleton

Το Σάββατο η παρέλαση για τη γιορτή των Ευχαριστιών

«Λόγω των αναμενόμενων έντονων καιρικών φαινομένων, η 100ή παρέλαση του Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Κατά την ετήσια παρέλαση, μπάντα πλαισιωμένη από πολύχρωμα, τεράστια μπαλόνια διασχίζει διαδρομή περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, από το κέντρο του Μανχάταν έως το εμβληματικό πολυκατάστημα του Macy’s στην πλατεία Χέραλντ.

Εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό αυτό θέαμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που αποφασίζεται η αναβολή της.

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REUTERS/Bing Guan

«Πρόκειται για ισχυρή καταιγίδα. Αναμένουμε σταθερούς ανέμους ταχύτητας 30 έως 40 μιλίων την ώρα, ενώ οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 60 με 65 μίλια την ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την ασφάλεια των πολιτών.

«Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους, καθώς και προειδοποίηση για παράκτιες πλημμύρες. Οι άνεμοι θα είναι τόσο ισχυροί την Πέμπτη, ώστε ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις κλαδιών δέντρων και καλωδίων ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.