Η διασπορά του ιού εντείνεται καθώς πολλά παιδιά επιστρέφουν στους σταθμούς πριν από το χρονικό όριο που ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ

Έντονη έξαρση του εντεροϊού Κοξάκι καταγράφεται και φέτος σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λάρισα, όπου οι απουσίες των παιδιών φτάνουν κατά διαστήματα ακόμη και το 60%.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του On Larissa τα παιδιά που έχουν νοσήσει επιστρέφουν στους παιδικούς ή και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς τους πριν από το χρονικό όριο το οποίο ορίζει το σχετικό πρωτόκολλο του, με αποτέλεσμα η λοίμωξη να μεταδίδεται επίσης σε άλλα, υγιή μέχρι τότε παιδάκια.

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Όπως είχε επισημάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας οι λοιμώξεις από ιούς Κοξάκι παρατηρούνται όλο το χρόνο, με τον χρόνο επώασης να είναι 3-6 μέρες.

Τι είναι ο ιός Κοξάκι και ποια είναι τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι ιοί Κοξάκι ανήκουν στο γένος των εντεροϊών και προσβάλλουν κυρίως παιδιά προσχολικής ηλικίας, χωρίς να αποκλείεται η νόσηση και των ενηλίκων, στους οποίους, ωστόσο, η λοίμωξη είναι συχνά ασυμπτωματική.

Στα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνονται:

Πυρετός

Ερπητική κυνάγχη και οξεία λεμφοοζώδης φαρυγγίτιδα

Φυσαλιδώδης στοματίτιδα με εξάνθημα (η γνωστή «νόσος χειρών, ποδών και στόματος»)

Συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα

Αν και στην πλειονότητά τους οι λοιμώξεις είναι ήπιες και αυτοϊώμενες, σπανιότερα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, ηπατίτιδα ή οξεία αιμορραγική επιπεφυκίτιδα, ενώ στα νεογνά ενδέχεται να εκδηλωθούν με βαριά κλινική εικόνα.

Πώς μεταδίδεται

Οι εξάρσεις παρατηρούνται συνήθως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, με χρόνο επώασης τις 3 έως 6 ημέρες. Ο ιός μεταδίδεται:

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Μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού (βήχας, φτάρνισμα, ομιλία) και άμεσης στενής επαφής

Μέσω της κοπρανοστοματικής οδού

Μέσω μολυσμένων αντικειμένων, επιφανειών, τροφίμων και νερού, καθώς ο ιός επιβιώνει στο περιβάλλον

Από τη μητέρα στο νεογνό (ενδομητρίως, περιγεννητικά ή μέσω θηλασμού)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιός μπορεί να αποβάλλεται από τις εκκρίσεις του αναπνευστικού για 1 έως 3 εβδομάδες και από τα κόπρανα για αρκετές εβδομάδες ή και μήνες μετά τη λοίμωξη, ακόμη και από ασυμπτωματικούς φορείς.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως 7 έως 10 ημέρες και η θεραπεία είναι συμπτωματική (αντιπυρετικά και αναλγητικά κατόπιν οδηγιών παιδιάτρου). Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το παιδί πρέπει να παραμένει εκτός παιδικού σταθμού ή σχολείου μέχρι να συμπληρωθούν 24 ώρες χωρίς πυρετό (χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών) και να υποχωρήσουν τα υπόλοιπα συμπτώματα.

Για τον περιορισμό της διασποράς, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Σχολαστικό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό (είναι πιο αποτελεσματικό από τα αντισηπτικά διαλύματα για τον συγκεκριμένο ιό), ειδικά πριν το φαγητό, μετά την τουαλέτα και μετά από κάθε αλλαγή πάνας.

Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων (ποτήρια, σκεύη φαγητού, πετσέτες) για αρκετές εβδομάδες μετά τη νόσηση.

Καθημερινή απολύμανση επιφανειών, παιχνιδιών, πόμολων και χώρων υγιεινής, καθώς και καλό αερισμό των δωματίων.

Πλύσιμο ρούχων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε υψηλή θερμοκρασία.

Άμεση ενημέρωση της σχολικής μονάδας σε περίπτωση

Πηγή: On Larissa