Ανατροπές έρχονται για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Δεκέμβριο.

Για πρώτη φορά, κάθε ακίνητο θα αποκτήσει έναν ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνει τα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, αποτυπώνοντας όχι μόνο σε ποιον ανήκει αλλά και πώς χρησιμοποιείται. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις Ε9, οι μισθώσεις θα είναι πλήρως καταγεγραμμένες και η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει ένα νέο εργαλείο διασταυρώσεων για τον εντοπισμό αδήλωτης ακίνητης περιουσίας και αδήλωτων εισοδημάτων από ακίνητα.

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Η πλατφόρμα βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την έναρξη λειτουργίας της να συνδέεται με την ολοκλήρωση των αιτήσεων ενιαίας αγροτικής ενίσχυσης. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν και τα στοιχεία των αγροτικών δηλώσεων για την προσυμπλήρωση του ΜΙΔΑ, καθώς μέσω του myAGRO έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στα στοιχεία των αγροτεμαχίων.

Με το ΜΙΔΑ, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει τάξη στις διαφορετικές εικόνες που εμφανίζει σήμερα ένα ακίνητο στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Οι ιδιοκτήτες αναμένεται να απαλλαγούν από την επανειλημμένη προσκόμιση των ίδιων δικαιολογητικών, ενώ μεταβιβάσεις, μισθώσεις και παραχωρήσεις ακινήτων θα μπορούν να γίνονται ταχύτερα. Για τους ενοικιαστές, η καταγραφή των μισθώσεων εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τις διαδικασίες χορήγησης στεγαστικών επιδομάτων και ενισχύσεων.

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία της περιουσίας τους και να εντοπίζουν διαφορές ανάμεσα στις δηλώσεις Ε9 και στο Κτηματολόγιο. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα τετραγωνικά μέτρα, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα εμπράγματα δικαιώματα, όπως η πλήρης και η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία αλλά και ακίνητα που δεν έχουν καταχωριστεί σωστά.

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Για να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας ανοίγει παράθυρο διορθώσεων στο Ε9. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που αφορούν τα έτη 2014 έως και 2026 μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ. Εφόσον η πλατφόρμα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Απριλίου 2027 εάν δεν υπάρξει παράταση. Οι διορθώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στο myAADE. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των ακινήτων τους, να τα συγκρίνουν με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τις κτηματολογικές εγγραφές και όπου υπάρχουν αποκλίσεις να κάνουν τις διορθώσεις.

Ποιοι γλιτώνουν – ποιοι πληρώνουν

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΔΑ

Μετά τις διορθώσεις, άλλη φορολογική αντιμετώπιση θα έχουν τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί με λανθασμένα στοιχεία και άλλη όσα δεν έχουν δηλωθεί καθόλου. Ειδικότερα:

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Λάθη στα τετραγωνικά. Ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική θα μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία χωρίς να πληρώσουν αναδρομικά τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ, τους τόκους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από τη μεταβολή.

Ποσοστά συνιδιοκτησίας και εμπράγματα δικαιώματα. Αντίστοιχη απαλλαγή προβλέπεται για διορθώσεις σε λανθασμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή σε δικαιώματα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Αδήλωτα ακίνητα. Οσοι μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2026 δεν είχαν δηλώσει στο Ε9 δικαίωμα επί ακινήτου θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά τον ΕΝΦΙΑ της τελευταίας πενταετίας, αλλά θα απαλλαγούν από τους τόκους και τα πρόστιμα, εφόσον υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εντός της ειδικής προθεσμίας.

Εκπρόθεσμες διορθώσεις. Μετά τη λήξη του τετραμήνου οι επιβαρύνσεις θα «τρέχουν» κανονικά.

Η επόμενη αλλαγή έρχεται στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα. Μέσα στο 2027 σχεδιάζεται η αναβάθμιση της εφαρμογής των φορολογικών δηλώσεων με στόχο από το 2028 τα εισοδήματα από ενοίκια να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. Τα ποσά των μισθωμάτων θα μεταφέρονται αυτόματα και θα «κλειδώνουν» στους κωδικούς του εντύπου Ε2 της φορολογικής δήλωσης περιορίζοντας λάθη και γραφειοκρατία για τους ιδιοκτήτες.