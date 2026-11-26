Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επιχείρησε να δώσει απαντήσεις για τις ελλείψεις στα σχολεία κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για προσωπική στοχοποίηση

Δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου η Σοφία Ζαχαράκη, βρέθηκε όμως τελικά στο επίκεντρο της συζήτησης, με μια παρέμβαση που δεν τη λες συνηθισμένη.

Επειτα από συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος της έδωσε τον λόγο, εκτός ατζέντας, η υπουργός Παιδείας επιχείρησε να δώσει απαντήσεις για το μπαράζ δημοσιευμάτων σχετικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Εδειξε να αισθάνεται προσωπικά αδικημένη, κάνοντας λόγο για προσωπική στοχοποίηση.

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Ομως και ο Μητσοτάκης φάνηκε να θεωρεί άδικη την κριτική στο υπουργείο, όπως λένε όσοι άκουγαν προσεκτικά αυτά που λέγονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Η συζήτηση, βέβαια, είχε και μια ουσιαστική διάσταση. Τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές είναι υπαρκτά, αν και η γραμμή του υπουργείου Παιδείας παραμένει ότι η συντήρηση, η επισκευή και η διαχείριση των σχολικών κτιρίων αποτελούν αρμοδιότητα των δήμων. Μια θέση που, όπως φαίνεται, δεν αρκεί για να κλείσει τη συζήτηση.

Ο Μητσοτάκης ζήτησε συνολικά από τους υπουργούς του να μην υπάρχει η λογική του «πετάγματος της μπάλας» και στάθηκε στη σημασία να αναδεικνύουν τη θετική ατζέντα, το έργο που έχει γίνει σε όλη τη χώρα. Για όσα περνούν από το δικό τους χέρι άλλωστε σε ό,τι αφορά τα σχολεία μίλησαν και ο Θοδωρής Λιβάνιος (Εσωτερικών) και ο Χρίστος Δήμας (Υποδομών).

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Το ενδιαφέρον είναι ότι χρειάστηκε να γίνει ειδική συζήτηση. Γιατί – για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας – τα «γαλάζια» αλληλοκαρφώματα πολλαπλασιάζονται σε βαθμό που το Μαξίμου μοιάζει να μην τα προφταίνει πια…

Η διαφήμιση δεν κάνει αρχισυνταξία

Βρήκα ενδιαφέρουσα την ενόχληση του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, με τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια, όπως τη διατύπωσε στο χθεσινό συνέδριο του ΙΕΛΚΑ. Αναφέρομαι στην αποκάλυψή του ότι κάλεσε στα γραφεία του ΣΕΒ τις διοικήσεις μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών για να τους εκφράσει τη δυσαρέσκειά του.

Το πρόβλημα, κατά τον ίδιο, είναι ότι τα κανάλια κάνουν ρεπορτάζ για την ακρίβεια και ρωτούν τους καταναλωτές πώς τους φαίνονται οι τιμές. «Ρε παιδιά, τι θα γίνει; Πόσα χρόνια θα συνεχίσετε, κάθε φορά που δεν έχετε να γεμίσετε το πρόγραμμα των ειδήσεων, να στέλνετε ένα κοριτσάκι έξω από ένα σουπερμάρκετ; Από τη δική μας διαφήμιση ζείτε», ανέφερε προς τα κανάλια.

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Οφείλω να τον ενημερώσω βέβαια πως τα «κοριτσάκια» είναι εργαζόμενες δημοσιογράφοι και δεν ευθύνονται για το ότι εξανεμίζονται τα εισοδήματα. Τα κανάλια δεν δημιουργούν τις ανατιμήσεις, τα δελτία ειδήσεων δεν καθορίζουν τις τιμές στα ράφια. Η καταγραφή της πραγματικότητας δεν μπορεί να βαφτίζεται εχθρική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα.

Ούτε, κυρίως, η διαφημιστική δαπάνη των επιχειρήσεων μπορεί να αποτελεί επιχείρημα υπέρ παρεμβάσεων στη δημοσιογραφική δουλειά. Κατά τα λοιπά, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση και στην κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει» για να εξοργίσει τον καταναλωτή.

Τα λαμπερά γενέθλια της «La Repubblica»

Να σας πάω και μέχρι το Μιλάνο, όπου η ιστορική ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», (ιδιοκτησίας του Ομίλου Antenna), γιόρτασε μισό αιώνα ζωής, με την επέτειο να γιορτάζεται με μια μεγάλη εκδήλωση στο Μιλάνο, παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της ιταλικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής.

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Στην εκδήλωση και το επίσημο δείπνο, που πραγματοποιήθηκαν στο Museo della Permanente με οικοδεσπότη τον Θοδωρή Κυριακού, έδωσαν το «παρών» περισσότερες από 300 προσωπικότητες, μεταξύ αυτών, η Τζόρτζια Μελόνι, η Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Ρομάνο Πρόντι και ο Ματέο Ρέντσι.

Η επέτειος έχει – προφανώς – ιδιαίτερη σημασία μιας και μιλάμε για έναν ελληνικό όμιλο που έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τη διεθνή του παρουσία πέρα από την ελληνική αγορά.

Οταν ο Τραμπ δίνει ιδέες…

Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου λέει ότι το περιστατικό που θα επισημάνω θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για ορισμένους εγχώριους επικοινωνιακούς εγκεφάλους. Αναφέρομαι στον αγαπημένο πρόεδρο κάποιων δικών μας ταλέντων, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρήκε έναν ανορθόδοξο τρόπο να παρέμβει στην αμερικανική τηλεόραση. Πήρε απευθείας τηλέφωνο τον δημοσιογράφο του CNBC, Ιμον Τζέιβερς, ο οποίος βρισκόταν καθ’ οδόν προς το γραφείο του στην Ουάσιγκτον και σταμάτησε επιτόπου στην άκρη του δρόμου.

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Ο Τραμπ του είπε να βγουν στον αέρα οπότε επικοινώνησε με το κοντρόλ του καναλιού και μέσα σε λίγα λεπτά ο πρόεδρος βγήκε ζωντανά, για 50 ολόκληρα λεπτά. Κι έβγαλε μια εξαιρετικά σοβαρή είδηση, αφού ο Τραμπ μίλησε για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, επιβεβαιώνοντας ότι είχε προσωπικά μεσολαβήσει για την εξέλιξη. Διάβαζα μια ανάλυση στο Axios που παρατηρούσε ότι ο Τραμπ ανέκαθεν έβλεπε τον εαυτό του ως «παραγωγό» της ίδιας του της δημοσιότητας.

Δεν περιμένει να καλύψουν τη δραστηριότητά του τα μέσα ενημέρωσης, παρεμβαίνει και διαμορφώνει ο ίδιος την κάλυψη. Εχω, λοιπόν, έναν φόβο μην τα δω και αυτά εδώ. Γιατί κάποιοι, να ξέρετε, παίρνουν μαθήματα.