Ο Κρεζιμίρ Κρίζμανιτς ενδέχεται να αποτελέσει επιπλέον λύση για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Κενάν Κόντρο, Άαρον Ισέκα και Μπόρχα Γκονθάλεθ

Μια ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά περιμένει τον ΟΦΗ, ο οποίος φιλοξενεί την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους ένα απαιτητικό παιχνίδι, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στην πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει από έξι βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με την Άντερλεχτ να βρίσκεται στη 15η θέση και τον ΟΦΗ στη 16η, λόγω της διαφοράς τερμάτων. Η ισορροπία στη βαθμολογία κάνει τη μεταξύ τους αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο νικητής θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας.

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Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την ήττα με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Οι Κρητικοί είχαν προηγουμένως επικρατήσει με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά στην Ευρώπη, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχαν πάρει σημαντικές νίκες απέναντι σε Παναιτωλικό και ΠΑΟΚ. Η ευρωπαϊκή τους παρουσία έχει ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις και τώρα καλούνται να δώσουν συνέχεια μπροστά στο κοινό τους.

Ο προπονητής του ΟΦΗ έχει λόγους να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για ορισμένες επιλογές του. Ο Κρεζιμίρ Κρίζμανιτς συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και όλα δείχνουν πως μπορεί να αποτελέσει επιπλέον λύση, ενώ ο Κενάν Κόντρο ακολούθησε θεραπεία και ο Άαρον Ισέκα ατομικό πρόγραμμα. Ερωτηματικό υπάρχει και για τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο.

Ο Κόντης έχει ξεκαθαρίσει πως ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι με στόχο τη νίκη, χωρίς να μπαίνει στη λογική του «πρέπει». Οι Κρητικοί, ωστόσο, γνωρίζουν τη σημασία του συγκεκριμένου αγώνα και θέλουν να αξιοποιήσουν την παρουσία του κόσμου τους στο Παγκρήτιο, ώστε να κάνουν ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (26/11) στις 22:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 5.