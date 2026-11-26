Στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνονται οι τιμές του καυσίμου στην Ευρώπη, καθώς η πληρότητα των αποθηκών υποχώρησε στο 68,4% εν μέσω προβλέψεων για σημαντική πτώση των θερμοκρασιών

Κάτω από 70% ήταν η πληρότητα των αποθηκευτικών χώρων φυσικού αερίου στην Ευρώπη την ώρα που οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σημαντική πτώση των θερμοκρασιών στην ήπειρο το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό έχει οδηγήσει ξανά τις τιμές στη Γηραιά Ήπειρο (TTF) ξανά στα επίπεδα των 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), έχοντας φτάσει μέσα στην εβδομάδα ακόμη και κοντά στα 100 ευρώ/MWh.

Οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν χτες γεμάτες κατά 68,4% από 69,1% που ήταν στις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία από την Gas Infrastructure Europe. Πρόκειται για ποσοστό που είναι κατά 15 περίπου ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από πέρσι τέτοια εποχή. Ο πενταετής εποχιακό μέσος όρος πληρότητας αποθεμάτων διαμορφωνόταν στο 86%, σύμφωνα με την Trading Economics. Η πρόβλεψη για ψυχρότερο καιρό στη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη ενδέχεται να αυξήσει τη ζήτηση για θέρμανση και να επιταχύνει τις εκροές. Κύμα ψύχους σε περιοχές της Ασίας θα μπορούσε επίσης να εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, την ώρα που εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις στις αποστολές από τον Περσικό Κόλπο.

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Ο παράγοντας Μέση Ανατολή

Οι υψηλές τιμές στην Ευρώπη καταγράφονται καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να προκαλούν σημαντικά προβλήματα στη διακίνηση του καυσίμου προς όλες τις μεγάλες αγορές. Η μείωση στις διακινούμενες ποσότητες λόγω του πολέμου στο Ιράν ανέρχεται σε τουλάχιστον 20%.

Όλα αυτά την ώρα που αναμένεται ότι ψυχρός αέρας από την Αρκτική θα κινηθεί νοτιότερα προς την Ευρώπη αυξάνοντας τη ζήτηση για ενέργεια. Μετεωρολογικά μοντέλα που επικαλείται το Bloomberg έδειχναν απότομη στροφή προς ψυχρότερες συνθήκες, με τις προβλέψεις για τη βορειοδυτική Ευρώπη να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την Atmospheric G2, αυτή την εβδομάδα οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν περίπου 3°C έως 5°C κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας τριακονταετίας, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να είναι 5°C έως 8°C χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Παράλληλα, σύμφωνα με τη MetDesk, υπάρχει πιθανότητα εξασθένησης των ανέμων στην περιοχή της Γερμανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προστίθεται.

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Ο παράγοντας Ρωσία

Σε ενάμισι μήνα επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στα πλαίσια προσπάθειας των Βρυξελλών να τερματιστεί η μακροχρόνια εξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.

Στο πλαίσιο του κανονισμού REPowerEU ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιανουάριο, η ΕΕ θα καταργήσει σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027. Η πρώτη προθεσμία, την 1η Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτεί τον τερματισμό των εισαγωγών LNG, ενώ θα ακολουθήσει απαγόρευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2027 για το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

Το 2021 η Ρωσία κάλυπτε περισσότερο από το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ, με το μεγαλύτερο μέρος να διοχετεύεται μέσω αγωγών. Έκτοτε, η ΕΕ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προμηθειών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα το μερίδιο της Ρωσίας να έχει μειωθεί περίπου στο 11%.

Η σταδιακή αυτή κατάργηση συμπίπτει με περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ το ενεργειακό κόστος αυξάνεται. Καθώς πλησιάζει η πρώτη προθεσμία, αυτή η διπλή πίεση ενδέχεται να δοκιμάσει τη δέσμευση των κρατών-μελών για την εφαρμογή των μέτρων, ιδίως εάν υπάρξουν και νέες προκλήσεις για τις προμήθειες.