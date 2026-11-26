Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παραταχθεί χωρίς τους Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ στις επιλογές της Εθνικής βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για την κρίσιμη αναμέτρηση

Μεγάλης σημασίας αναμέτρηση περιμένει την Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται τη Γεωργία στο Telekom Center Athens, για την τρίτη αγωνιστική του ένατου ομίλου της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Mundobasket 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάζεται τη νίκη, καθώς έχει χάσει έδαφος στη βαθμολογία και θέλει να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 4-4, ισοβαθμώντας με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Η Γεωργία, από την πλευρά της, έχει απολογισμό 5-3 και βρίσκεται στην τρίτη θέση, δηλαδή στην τελευταία που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η απόσταση των δύο ομάδων είναι μόλις μία νίκη, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αναμέτρηση της Αθήνας.

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Η Ελλάδα προέρχεται από μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 108-106 στην παράταση, αποτέλεσμα που έδειξε τις δυνατότητες της ομάδας, αλλά δεν εξαφάνισε την ανάγκη για θετικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Το παιχνίδι με τη Γεωργία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να καλύψει μέρος του χαμένου εδάφους, πριν από την εκτός έδρας δοκιμασία με την Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου.

Ο Σπανούλης, πάντως, έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Ο Νικ Καλάθης δεν θα βρίσκεται στη διάθεσή του λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα, ενώ εκτός έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, εξαιτίας προβλήματος στο γόνατο. Αντίθετα, στις επιλογές της Εθνικής βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αναμένεται να δώσει επιπλέον λύσεις στην περιφέρεια.

Το σύστημα της διοργάνωσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια εφησυχασμού, καθώς την πρόκριση στο Mundobasket 2027 θα πάρουν οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου. Η αναμέτρηση με τη Γεωργία είναι, επομένως, κάτι περισσότερο από ένα ακόμη παιχνίδι της προκριματικής διαδικασίας: είναι μια άμεση μάχη με μία από τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα στη βαθμολογία.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (26/11) στις 20:00, στο Telekom Center Athens, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.