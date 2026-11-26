Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 15'-20' στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας

Με έντονα προβλήματα ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης (26/11), με την κατάσταση να παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη στις λεωφόρους Κηφισού, Μεσογείων και Κηφισίας.

Ειδικότερα, σημαντική συμφόρηση καταγράφεται στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παράλληλα, παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά την άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος και στο Μεταξουργείο, πλησίον της πλατείας Καραϊσκάκη.

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Στο μεταξύ, μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη λεωφόρο Αθηνών. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Αλίμου, στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος του Καρέα, καθώς και στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου. Επιπλέον, καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, επηρεάζοντας τις περιοχές της Γλυφάδας, του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15′-20′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 26, 2026