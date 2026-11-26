Στις 19:45 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν, ενώ στις 22:00 ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Άντερλεχτ και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Νόρτζελαντ για την Ευρώπη

Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, αλλά και στη σημαντική μάχη της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία στα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν στις 19:45, ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Άντερλεχτ στις 22:00, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Νόρτζελαντ την ίδια ώρα. Παράλληλα, η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Γεωργία στις 20:00, ενώ η αγωνιστική δράση περιλαμβάνει ακόμη αναμετρήσεις του Davis Cup και πλούσια ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

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Ποδόσφαιρο

17:30: Καϊράτ Αλμάτι – Μιάλμπι (UEFA Conference League) – Magenta Sport 9

19:45: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Λεβερκούζεν (UEFA Europa League) – Magenta Sport 9

19:45: Μπράιτον – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (UEFA Conference League) – Magenta Sport 8

19:45: Θέλτα – Μπόρνμουθ (UEFA Europa League) – Magenta Sport 7

19:45: Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα (UEFA Europa League) – Magenta Sport 6

19:45: Ολυμπιακός – Μίλαν (UEFA Europa League) – ANT1, Magenta Sport 3

22:00: ΟΦΗ – Άντερλεχτ (UEFA Europa League) – Magenta Sport 5

22:00: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League) – Magenta Sport 4

22:00: Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς (UEFA Europa League) – Magenta Sport 9

22:00: Λιόν – Λίλεστρομ (UEFA Europa League) – Magenta Sport 8

22:00: Κρίσταλ Πάλας – Ρεάλ Σοσιεδάδ (UEFA Europa League) – Magenta Sport 7

22:00: Γιουβέντους – Ομόνοια (UEFA Europa League) – Magenta Sport 6

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22:00: Φράιμπουργκ – Τβέντε (UEFA Conference League) – Magenta Sport 3

Μπάσκετ

20:00: Ελλάδα – Γεωργία (Προκριματικά Mundobasket 2027) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τένις

11:00: Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία (Davis Cup 2026) – Novasports 6HD

13:00: Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία (Davis Cup 2026) – Novasports 6HD

15:00: Μεγάλη Βρετανία – Γερμανία (Davis Cup 2026) – Novasports 6HD

18:00: Αυστρία – Ισπανία (Davis Cup 2026) – Novasports 6HD

20:00: Αυστρία – Ισπανία (Davis Cup 2026) – Novasports 6HD

22:00: Αυστρία – Ισπανία (Davis Cup 2026) – Novasports 6HD