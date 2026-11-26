Η πρωτοβουλία αφορά τη διάθεση μετοχών συνολικής αξίας που εκτιμάται σε περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τρόπος υλοποίησης της δέσμευσης

Δύο μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ υποσχέθηκε να προσφέρει ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ανακοινώνοντας μια πρωτοβουλία συνολικής αξίας που εκτιμάται σε περίπου 18 δισ. δολάρια.

Όπως ανέφερε σε σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάθε παιδί θα λάβει μία μετοχή από την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης και μία ακόμη από τον ίδιο προσωπικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης της δέσμευσης.

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Πώς θα δοθούν οι μετοχές της SpaceX

Νωρίτερα την Τετάρτη, η SpaceX είχε ανακοινώσει ότι θα διαθέσει μία νεοεκδοθείσα μετοχή Κατηγορίας Α (Class A) σε κάθε ενεργό λογαριασμό του προγράμματος «Trump Account». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Μασκ θα προσφέρει προσωπικά τον ίδιο αριθμό μετοχών.

Το «Trump Account» είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στο να δώσει σε όλους τους Αμερικανούς κάτω των 18 ετών τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο χρηματιστήριο και να αρχίσουν να δημιουργούν περιουσία από νεαρή ηλικία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τον Οκτώβριο, είχαν ήδη δημιουργηθεί σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί.

Every US child gets 2 SpaceX shares — one from the company, one from Musk. $18.35B pledge. Doubles his October commitment. https://t.co/qA6vgBwd2P — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2026

Οι μετοχές της SpaceX έκλεισαν την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, με αποτέλεσμα η συνολική αξία της δέσμευσης του Μασκ να υπολογίζεται κοντά στα 18 δισ. δολάρια.

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Η προηγούμενη υπόσχεση του Μασκ

Ο επικεφαλής της SpaceX είχε προαναγγείλει από τον Οκτώβριο ότι θα προσφέρει μία από τις προσωπικές του μετοχές της εταιρείας σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ.

«Του χρόνου θα δώσω μία από τις μετοχές μου στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική», είχε γράψει τότε στο Χ. Σε άλλη ανάρτησή του είχε υποστηρίξει ότι η απευθείας διάθεση μετοχών στους πολίτες, ως συμμετοχή στη μελλοντική οικονομία, αποτελεί τη σωστή επιλογή.

Τον Ιούνιο, ο Μασκ διέθετε 6,42 δισ. μετοχές της SpaceX, ενώ η προσωπική του περιουσία υπολογίζεται στα 824 δισ. δολάρια.

Οι περισσότερες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του υλοποιούνται μέσω του Ιδρύματος Μασκ (Musk Foundation), το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 14 δισ. δολαρίων.

Οι πρωτοβουλίες της SpaceX και της Anthropic

Η πρωτοβουλία του Μασκ δεν είναι η μοναδική στον κλάδο της τεχνολογίας. Τον Οκτώβριο, η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και ο σύζυγός της δεσμεύτηκαν να διαθέσουν μέρος των μετοχών τους στην εταιρεία σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ.

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Την ίδια περίοδο, η ανταγωνίστρια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το 5% των μετοχών της σε ένα νέο ταμείο «για το κοινό καλό». Η αξία της συγκεκριμένης δέσμευσης εκτιμάται σε 54 δισ. δολάρια, με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση δράσεων προς όφελος της ανθρωπότητας.

Οι δύο εταιρείες έχουν παρουσιάσει διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διάθεση μέρους των κερδών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πιέσεις από πολίτες και πολιτικούς για μεγαλύτερη εποπτεία του ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου.