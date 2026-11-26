Η Εθνική Ελλάδας τοποθετήθηκε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας με 31,642 βαθμούς ενόψει της διαδικασίας που θα αναδείξει τους αντιπάλους της για την τελική φάση

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική φάση του EURO U21 2027 μπαίνει στην τελική ευθεία, με την κλήρωση των ομίλων να καθορίζει τη διαδρομή των 16 ομάδων στη διοργάνωση. Η Εθνική Ελλάδας θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και θα μάθει τους αντιπάλους της στη διαδικασία που θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από την UEFA το απόγευμα της Πέμπτης, στις 19:30.

Η «γαλανόλευκη» τοποθετήθηκε στο τρίτο γκρουπ βάσει του συντελεστή της στην κατάταξη U21 της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, ο οποίος ανέρχεται στους 31,642 βαθμούς. Μαζί της βρίσκονται η Πολωνία, η Φινλανδία και η Νορβηγία, ενώ στο πρώτο γκρουπ δεσπόζουν η Ισπανία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Πορτογαλία.

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Η κλήρωση θα χωρίσει τις 16 συμμετέχουσες ομάδες σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων, με κάθε γκρουπ δυναμικότητας να εκπροσωπείται από μία ομάδα σε κάθε όμιλο. Στην τελική φάση, που θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027 σε Αλβανία και Σερβία, οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης

1ο γκρουπ

Ισπανία (40,415)

Γερμανία (39,670)

Αγγλία (39,248)

Πορτογαλία (37,635)

2ο γκρουπ

Γαλλία (37,296)

Ιταλία (35,886)

Ολλανδία (33,441)

Κροατία (32,702)

3ο γκρουπ

Πολωνία (32,649)

Ελλάδα (31,642)

Φινλανδία (31,486)

Νορβηγία (31,471)

4ο γκρουπ

Βέλγιο (30,517)

Τσεχία (29,607)

Σερβία (24,991 – θέση A1)

Αλβανία (24,521 – θέση B1)

Οι περιορισμοί της κλήρωσης

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο ειδικούς περιορισμούς, λόγω της συμμετοχής των συνδιοργανωτριών χωρών. Η Σερβία έχει ήδη τοποθετηθεί στη θέση A1, επομένως καμία άλλη ομάδα από το τέταρτο γκρουπ δεν μπορεί να κληρωθεί στον πρώτο όμιλο. Αντίστοιχα, η Αλβανία βρίσκεται στη θέση B1, με αποτέλεσμα ο δεύτερος όμιλος να μην είναι διαθέσιμος για τις υπόλοιπες ομάδες του ίδιου γκρουπ δυναμικότητας.

Τα γήπεδα της διοργάνωσης

Οι αγώνες του EURO U21 2027 θα φιλοξενηθούν σε οκτώ γήπεδα, τέσσερα σε κάθε χώρα.

Στην Αλβανία:

Arena Kombëtare – Τίρανα

Arena e Demave – Τίρανα

Elbasan Arena – Ελμπασάν

Stadium Loro Boriçi – Σκόδρα

Στη Σερβία:

Beograd Stadium – Βελιγράδι

Bačka Stadium – Bačka Topola

Loznica Stadium – Λόζνιτσα

Leskovac Stadium – Λέσκοβατς