Η μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος διαμορφώθηκε στα 225,98 €/MWh από 1η έως 26η Νοεμβρίου

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την χονδρεμπορική αγορά ρεύματος με τις τιμές να τραβούν την ανηφόρα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην «Κοινωνία Ώρα Mega» η μέση τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 197,07€/MWh, ενώ από 1η έως 26η Νοεμβρίου στα 225,98 €/MWh (+14,66%), ενώ οι τιμές τον Δεκέμβριο αναμένονται ακόμα πιο υψηλές.

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Πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια Νοεμβρίου



– Πράσινα: 0,169 – 0,3622 €/kWh

– Μπλε (σταθερά): 0,13 – 0,145 €/kWh

Πόσο στοιχίζει η θέρμανση σε κατοικία 80 τ.μ.



Οι αυξήσεις αυτές, ενόψει χειμώνα, αναμένεται να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ανάλογα με την πηγή θέρμανσης, για μία τυπική κατοικία 80τμ στο λεκανοπέδιο και επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία στους 20 βαθμούς:

– Πετρέλαιο θέρμανσης: 165€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 232€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +67€ τον μήνα

– Φυσικό αέριο: 110€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 165€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +55€ τον μήνα

– Κλιματιστικά inverter: 125€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 169€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +44€ τον μήνα

– Αντλία θερμότητας: 86€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 116€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +30€ τον μήνα