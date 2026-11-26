Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο Φοίνιξ, όπου αστυνομικοί απομάκρυναν τον επιβάτη, ενώ η FAA ερευνά το περιστατικό

Δύο πεζοναύτες και ομάδα επιβατών κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει μία από τις πόρτες αεροσκάφους της American Airlines ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στην καμπίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην πτήση 1494, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Σαν Ντιέγκο προς το Σικάγο. Περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, οι κραυγές μιας αεροσυνοδού διέκοψαν την ησυχία, καθώς οι περισσότεροι επιβάτες είχαν ήδη αποκοιμηθεί.

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WATCH: Chaos unfolds aboard a pre-Thanksgiving flight to Chicago after a passenger allegedly tries to open an aircraft door midflight. Crew members and fellow passengers restrain the man before the American Airlines flight lands safely in Phoenix. The incident comes as the FAA reports more than 1,500 unruly passenger incidents this year. See the penalties disruptive passengers could face: https://t.co/khDmIkEmPg — Fox News (@FoxNews) November 25, 2026

Η επέμβαση των δύο πεζοναυτών

Ανάμεσα στους επιβάτες που έσπευσαν να βοηθήσουν ήταν ο λοχίας των Πεζοναυτών Ζακ Στράτον, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του για να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά του.

Μαζί με μέλη του πληρώματος και έναν ακόμη πεζοναύτη, τον οποίο δεν γνώριζε προηγουμένως, προσπάθησε αρχικά να ηρεμήσει τον άνδρα. Εκείνος, ωστόσο, συνέχισε να αντιστέκεται και, σύμφωνα με τον Στράτον, επιχείρησε να τον χτυπήσει.

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Ο λοχίας κατάφερε τελικά να τον ακινητοποιήσει χρησιμοποιώντας πλαστικά δεματικά. Όπως περιέγραψε, τον γύρισαν μπρούμυτα και παρέμειναν μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες δίπλα του, κρατώντας τον καθηλωμένο μέχρι την ασφαλή προσγείωση.

Passengers helped flight attendants restrain a disruptive customer who caused an American Airlines flight from San Diego to Chicago to divert to Phoenix Tuesday night. The airline said the passenger was met by law enforcement and removed from the aircraft before the flight continued to Chicago. The FAA is investigating the disturbance. — CBS News (@CBSNews) November 25, 2026

«Τον ακινητοποίησα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο… Τον γυρίσαμε μπρούμυτα. Κι εγώ απλώς καθόμουν εκεί με την μπότα μου πάνω του, ενώ όλοι μαζί τον κρατούσαμε ακίνητο μέχρι να προσγειωθούμε με ασφάλεια», ανέφερε.

Το βίντεο από τη συμπλοκή μέσα στο αεροπλάνο

Τη στιγμή της έντασης κατέγραψε με το κινητό του ο επιβάτης Σον Μπένετ, ο οποίος ξύπνησε από τις φωνές της αεροσυνοδού.

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Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται μέλος του πληρώματος να ζητά επίμονα από κάποιον να απομακρυνθεί από την πόρτα. Στα πλάνα διακρίνονται αρκετοί επιβάτες να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος αντιστέκεται και καταφέρνει κάποια στιγμή να απελευθερώσει το ένα του χέρι.

«Προσπαθεί να ανοίξει, προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα!» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα.

Ο Μπένετ εξήρε την αντίδραση των επιβατών, ενώ διαβεβαίωσε φίλους και συγγενείς του ότι όλοι οι επιβαίνοντες ήταν ασφαλείς.

Αναγκαστική προσγείωση στο Φοίνιξ

Τα κίνητρα του άνδρα παραμένουν άγνωστα, ενώ οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για απόπειρα αεροπειρατείας.

Το αεροσκάφος άλλαξε, πάντως, πορεία και προσγειώθηκε στο Φοίνιξ. Εκεί, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και απομάκρυναν τον επιβάτη.