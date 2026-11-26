Ένα από τα πιο ξεχωριστά ευρωπαϊκά βράδια της σύγχρονης ιστορίας του θέλει να ξαναζήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους μια σπουδαία πρόκληση, απέναντι σε έναν αντίπαλο με τεράστια ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά και μια ευκαιρία να κάνουν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την απευθείας πρόκριση στους «16».

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται σε εξαιρετική θέση στη βαθμολογία, καθώς μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Το αήττητο ξεκίνημα την έχει φέρει στην έκτη θέση, με τους Πειραιώτες να έχουν μπροστά τους τη δυνατότητα να εδραιωθούν στην πρώτη οκτάδα, η οποία οδηγεί απευθείας στην επόμενη φάση.

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Η ευρωπαϊκή πορεία τους έχει ξεκινήσει με νίκες απέναντι σε Γιαγκελόνια, Μαρσέιγ και Σπάρτα Πράγας, ενώ στο τελευταίο τους παιχνίδι στη διοργάνωση έμειναν στο 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία. Στο πρωτάθλημα, πάντως, έρχονται από την εντυπωσιακή επικράτηση με 6-2 επί του Ηρακλή, αποτέλεσμα που τους έδωσε ακόμη μεγαλύτερη επιθετική ώθηση ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Στην αντίπερα όχθη, η Μίλαν ταξιδεύει στον Πειραιά έχοντας πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τους βαθμούς. Οι «ροσονέρι» έχουν συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και βρίσκονται στην 28η θέση, εκτός της ζώνης που οδηγεί στα playoffs. Με τρεις ήττες και μία νίκη μέχρι στιγμής, δεν έχουν περιθώρια για νέα απώλεια, αν θέλουν να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης.

Η αναμέτρηση έχει, φυσικά, και έντονο ιστορικό φορτίο. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά στη φάση των ομίλων του Europa League τη σεζόν 2018-19, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη με 3-1 στις 13 Δεκεμβρίου 2018. Ο Παπέ Αμπού Σισέ άνοιξε το σκορ στο 60′, ο Κριστιάν Σαπάτα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 70′, ενώ ο ίδιος μείωσε για τη Μίλαν στο 72′. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Κώστας Φορτούνης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 81′.

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Εκείνο το παιχνίδι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού όχι μόνο για την πρόκριση που εξασφάλισε η ομάδα, αλλά και για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στις εξέδρες. Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών είχαν παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό κορεό εμπνευσμένο από τη δημοφιλή ισπανική σειρά «La Casa de Papel», με επτά φιγούρες ντυμένες και μεταμφιεσμένες όπως οι πρωταγωνιστές της σειράς να δείχνουν το τρόπαιο του Europa League. Η εικόνα έκανε τον γύρο της Ευρώπης, ενώ ο επίσημος λογαριασμός του «La Casa de Papel» είχε αναδημοσιεύσει το σχετικό βίντεο.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, θέλει να συνδυάσει την ιστορική ανάμνηση με μια νέα μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (26/11) στις 19:45, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ANT1 και το Magenta Sport 3.