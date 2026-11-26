Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού υποστήριξε πως οι αντιδράσεις για το βίντεο ήταν υπερβολικές, καθώς το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει ηγέτες

Την ευθύνη για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το GTA VI, στο οποίο ο πρωθυπουργός καλούσε τους παππούδες και τις γιαγιάδες που έλαβαν τα 400 ευρώ να αγοράσουν το δημοφιλές παιχνίδι στα εγγόνια τους, ανέλαβε ο Νίκος Ρωμανός.

Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», παραδέχθηκε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου μηνύματος θα μπορούσε να είναι διαφορετική, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικές.

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«Θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook»

«Εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας. Θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook, αλήθεια είναι αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ρωμανός.

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε την επιλογή της συγκεκριμένης επικοινωνιακής προσέγγισης, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αξιοποιηθεί από πολιτικούς ηγέτες και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

«Θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση, γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει ηγέτες σε όλο τον κόσμο και οργανώσεις και δεν είδα να γίνεται αυτή η υπερβολική αντίδραση», πρόσθεσε.