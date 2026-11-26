Θεσσαλονίκη: Ανατράπηκε νταλίκα με μάρμαρα στα ΚΤΕΛ Μακεδονία – Έσπασε το τζάμι και απεγκλωβίστηκε μόνος του ο οδηγός
Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί σπάζοντας το τζάμι της καμπίνας του
Άγιο είχε ένας οδηγός φορτηγού οχήματος όταν το κοντέινερ με τα μάρμαρα που μετέφερε, λόγω του βάρους και της μεγάλης ταχύτητας ανετράπη με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να αναποδογυρίσει.
Το περιστατικό συνέβη κοντά στον κόμβο των Κτελ Μακεδονίας, με κατεύθυνση προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, έσπασε ο ίδιος το τζάμι από την καμπίνα του φορτηγού προκειμένου να απεγκλωβιστεί.
Το ευτύχημα είναι ότι δεν έπεσε πάνω στο αναποδογυρισμένο όχημα κάποιος άλλος διερχόμενος οδηγός ούτε σημειώθηκε κάποιο άλλο τροχαίο ατύχημα από τα λάδια που έπεσαν στο οδόστρωμα.
Στο σημείο έσπευσε γερανός προκειμένου να επαναφέρει το φορτηγό καθώς και το κοντέινερ με τα εύθραυστο φορτίο.