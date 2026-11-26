Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, η εφαρμογή του νόμου «φυλακή – επιστροφή» οδήγησε σε αύξηση 54% των οικειοθελών επιστροφών

Νέα πτήση charter για την επιστροφή 114 μεταναστών, προερχόμενων από εννέα διαφορετικές εθνικότητες της Ασίας και της Αφρικής, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης (AVRR) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ), και αποτελεί μέρος των δράσεων για την ενίσχυση των οικειοθελών επιστροφών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες διέμεναν χωρίς νόμιμο καθεστώς σε αστικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, καταγράφεται μεταβολή στο προφίλ των ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή υπηκόων χωρών όπως η Συρία, το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν και η Αίγυπτος, σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, όταν η πλειονότητα αφορούσε υπηκόους Γεωργίας.

Στο αεροδρόμιο, κατά τη διαδικασία αναχώρησης, παρευρέθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος συνέδεσε την επιχείρηση με την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την αύξηση των επιστροφών.

«Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης είναι βασική μας προτεραιότητα. Με την εφαρμογή του νόμου “φυλακή – επιστροφή”, δηλαδή όποιος βρίσκεται παράνομα στη χώρα οδηγείται στη φυλακή, έχουν αυξηθεί κατά 54% οι οικειοθελείς επιστροφές που γίνονται μέσω ΔΟΜ. Χθες πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πτήση που έχει γίνει, με 114 άτομα από εννέα εθνικότητες της Ασίας και της Αφρικής. Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα και πλέον έχουμε αύξηση στις επιστροφές και μείωση στις ροές», δήλωσε ο υπουργός.