Προάγγελος των όσων πρόκειται να συμβούν στην εκτός σχεδίου δόμηση σε όλη τη χώρα - Η περίπτωση της Δυτικής Μάνης

«Τα εκτός σχεδίου ακίνητα είναι δομήσιμα μόνο αν διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο (…)».

Μετά 4 χρόνια μη ξεκάθαρης τοποθέτησης για την εκτός σχεδίου δόμηση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού έριξε τη «βόμβα» και πήρε για πρώτη φορά επίσημη θέση, με σημείο αναφοράς «τη δυνατότητα ή μη έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή της Δυτικής Μάνης».

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Και μπορεί η επίσημη απάντηση του ΥΠΕΝ να αφορά τους στάσιμους οικισμούς της Δυτικής Μάνης (οικισμοί κάτω των 500 κατοίκων), ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, αυτή αποτελεί προάγγελο του τι μέλλει γενέσθαι στην εκτός σχεδίου δόμηση σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, μέσω της απάντησης που κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (για τους οικισμούς της Δυτικής Μάνης) αλλά στην πράξη αφορά όλη την εκτός σχεδίου δόμηση:

1ον) Αφού ξεκαθαρίζει, όπως προαναφέρθηκε, πως δομούνται μόνο όσα ακίνητα έχουν πρόσωπο σε δημόσιο χώρο, κάνει – μέσω του επίσημου εγγράφου που έστειλε – ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 350/2024), η οποία κρίνει πως τα εκτός σχεδίου ακίνητα, ακόμη κι αυτά προ του 2003 (νόμος 3212/2003), πρέπει να διαθέτουν πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο κοινόχρηστο δρόμο για να είναι οικοδομήσιμα.

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Σημειώνεται πως με βάση την ίδια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, αυτή η προϋπόθεση για οικοδομησιμότητα μόνο σε κοινόχρηστο δρόμο, ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε ζώνη 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού.

2ον) Αφήνει «ακάλυπτες» τις πολεοδομίες που εξέδωσαν οικοδομικές άδειες σε εκτός σχεδίου «τυφλά» οικόπεδα. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: « (…) ο επίμαχος κανόνας (σ.σ.: δηλαδή των απαγορεύσεων της απόφασης του ΣτΕ), έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές Αρχές, οι οποίες οφείλουν να ακολουθούν τη νομολογία των αρμοδίων δικαστηρίων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ειδικώς κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως σήμερα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, άλλες πολεοδομίες εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι (!). Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που μια ΥΔΟΜ εκδώσει οικοδομική άδεια, αυτή κινδυνεύει να ακυρωθεί δικαστικά έπειτα από προσφυγή γείτονα.

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Και η επιστολή της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που εστάλη στις 23 Νοεμβρίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενισχύει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα της ακύρωσης.

Ετσι, κατά τις ίδιες πηγές, αν δεν ξεκαθαριστεί επισήμως το σκηνικό από το ΥΠΕΝ, είναι πλέον ακάλυπτοι και όσοι έχουν οικοδομική άδεια, για να χτίσουν σε εκτός σχεδίου ακίνητα άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, που προϋφίστανται του Ν. 3212/2003 και δεν διαθέτουν πρόσωπο σε νόμιμο κοινόχρηστο δρόμο.

3ον) Συνδέει ευθέως τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτός σχεδίου δόμηση, με το Προεδρικό Διάταγμα του 1982 για τους στάσιμους οικισμούς, επισημαίνοντας ότι: «Τα ζητήματα που τίθενται έχουν ως βασικό άξονα τον τρόπο εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας αναφορικά με το ως άνω ειδικό Διάταγμα σε συνδυασμό και με τη νομολογία του ΣτΕ».

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Μπαίνει «κόφτης»

Και εφόσον οι (προαναφερόμενοι) οικισμοί, όπως τονίζεται, δεν είναι παραδοσιακοί, ούτε παραλιακοί, ούτε πόλοι τουριστικού ενδιαφέροντος, ούτε περιαστικοί, το ΥΠΕΝ βάζει «κόφτη» που περιορίζει δραστικά την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος του ’82 στους οικισμούς της Δυτικής Μάνης, και συνακόλουθα, στους στάσιμούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, το ΥΠΕΝ διαπιστώνει «τρύπα» στο πολεοδομικό καθεστώς των στάσιμων οικισμών της Δυτικής Μάνης και ανοίγει θέμα μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Υπενθυμίζεται πως η διευθύντρια της πολεοδομίας Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλές κατά της ζωής της μέσω ανώνυμης επιστολής που έλαβε τον περασμένο Οκτώβριο. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της απάντησης που έδωσε, επισφραγίζει την ορθότητα της στάσης που τηρήθηκε από την πολεοδομία της Καλαμάτας.

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Οπως όλα δείχνουν, το ΥΠΕΝ, επέλεξε να αντιμετωπίσει την «καυτή πατάτα» της εκτός σχεδίου δόμησης, ένα θέμα που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, με τη μέθοδο της υπηρεσιακής απάντησης και μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εστιάζοντας στην περίπτωση της Δυτικής Μάνης. Ωστόσο, μέσω της υπηρεσιακής αλληλογραφίας δίνει απαντήσεις πανελλαδικής εμβέλειας για τους περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση και τις οικοδομικές άδειες στους στάσιμους οικισμούς.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνολική εικόνα/κατάσταση για την εκτός σχεδίου δόμηση: τυπικά, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σε πρώτη φάση, αναμένεται να αναρτηθούν οι πρώτες μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Την ίδια ώρα, όπως λένε από το ΥΠΕΝ, οι μελέτες καταγραφής του υφιστάμενου οδικού δικτύου έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο.

Ταυτόχρονα, κατά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού των οδών. Στόχος, κατά το ΥΠΕΝ, είναι το σχέδιο να αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία έως το τέλος της χρονιάς.

Ποιοι ιδιοκτήτες έχουν πρόβλημα

Στο μεταξύ, και μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, πρόβλημα δεν έχουν μόνο όσοι σχεδιάζουν σήμερα να χτίσουν. Πρόβλημα έχουν και ιδιοκτήτες που:

1. Κληρονόμησαν γήπεδα τα οποία οι οικογένειές τους θεωρούσαν επί δεκαετίες οικοδομήσιμα, αγόρασαν ακίνητα με συμβόλαια και τεχνικές βεβαιώσεις προγενέστερων ετών.

2. Επιθυμούν να μεταβιβάσουν, να δωρίσουν ή να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

3. Εχουν εκπονήσει μελέτες και έχουν καταβάλει αμοιβές για επενδυτικά σχέδια.

4. Χρειάζονται τραπεζική χρηματοδότηση με εξασφάλιση το ακίνητο.

5. Εχουν γήπεδα με πρόσωπο σε δρόμους που χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί επίσημα.

6. Βρίσκονται σε περιοχές όπου τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Φαύλος κύκλος

Ολη αυτή η κατάσταση που επικρατεί δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Η Υπηρεσία Δόμησης ζητά την απόδειξη ότι ο δρόμος είναι νομίμως κοινόχρηστος. Ο μηχανικός αναζητά στοιχεία σε παλιές αεροφωτογραφίες, διανομές, αναδασμούς, αποφάσεις κοινοτήτων, συμβόλαια και αρχεία υπηρεσιών.Οι υπηρεσίες, όμως, συχνά δεν διαθέτουν πλήρη στοιχεία ή υιοθετούν διαφορετικές ερμηνείες.