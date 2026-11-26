Το σώμα καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει στοχευμένα μέτρα και την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας με την Τουρκία και τη Λιβύη

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και την Τρίπολη στέλνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας εκ νέου το τουρκολιβυκό μνημόνιο, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την Κύπρο και ζητώντας συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, με τη δυνατότητα επιβολής στοχευμένων κυρώσεων.

Με ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη δι’ ανατάσεως της χειρός, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαναβεβαιώνει την πάγια θέση της ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για αυτά.

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Παράλληλα, αποδοκιμάζει έντονα την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έδρα την ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2019 και του 2025, καθώς και τις πρόσφατες δηλώσεις της ευρωπαϊκής ηγεσίας, ενώ χαιρετίζει την ενότητα των 27 κρατών-μελών και την κοινή δήλωση της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου με την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των τουρκικών NAVTEX

Στο επίκεντρο του ψηφίσματος βρίσκονται και οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την εξαγγελία δημιουργίας τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς την μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας».

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Παράλληλα, καταγγέλλουν την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.

Καλούν την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, καθώς και από οποιαδήποτε παρέμβαση στην πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων, στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου «Great Sea Interconnector» και άλλων έργων κοινού ενδιαφέροντος των δύο χωρών.

Πλήρης αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ρητά τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ αποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν μπορούν να επιβάλουν θαλάσσια όρια στην Ελλάδα χωρίς τη συναίνεσή της.

Ειδικότερα, με το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Καλεί την Τουρκία και τη Λιβύη να προσχωρήσουν πλήρως στο καθεστώς της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ζητά την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες.

Ζητά να μην εκδίδονται ή εφαρμόζονται σχετικές άδειες σε θαλάσσιες ζώνες όπου τρίτα κράτη έχουν δικαιώματα.

Στο τραπέζι οι κυρώσεις και η επανεξέταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του ψηφίσματος στην πιθανότητα επιβολής κυρώσεων, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει στοχευμένα μέτρα, εφόσον η εφαρμογή του τουρκολιβυκού μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών.

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Ταυτόχρονα, ζητά την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και τη Λιβύη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εφαρμογή του μνημονίου.

Το Ευρωκοινοβούλιο τάσσεται υπέρ μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής διπλωματικής αντίδρασης για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών-μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Ευρωπαϊκή δράση στη θάλασσα στα πρότυπα της επιχείρησης ASPIDES

Το ψήφισμα προβλέπει επίσης την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, στα πρότυπα της επιχείρησης ASPIDES.

Στόχος είναι η προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν εντός τριών μηνών έκθεση σχετικά με:

Τα διπλωματικά διαβήματα που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τις εγγυήσεις ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν στηρίζει δραστηριότητες εφαρμογής του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών-μελών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε διακηρύξει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη το 2019, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, ενώ τον Νοέμβριο του 2022 είχε ζητήσει την ακύρωσή του.