Ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός υποψήφιος στη Β' Πειραιώς στις εκλογές του 2027@Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού

Ο γνωστός φωτογράφος θα διεκδικήσει την εκλογή του στη Β’ Πειραιώς, επιδιώκοντας, όπως λέει ο ίδιος, να εκπροσωπήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας

Ο Δημήτρης Σκουλός κατεβαίνει στην πολιτική αφού ανακοινώθηκε η ένταξή του στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και θα είναι υποψήφιος στη Β’ Πειραιώς, στο πλαίσιο της ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού που στοχεύει το κόμμα.

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι γνωστός για την πολυετή παρουσία του στον χώρο της φωτογραφίας και της μόδας, έχοντας διαγράψει επαγγελματική πορεία τριών δεκαετιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έγινε γνωστός μέσα από τηλεπαιχνίδι μόδας GNTM παρόλα αυτά έχει σπουδάσει Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο την εμπορική φωτογραφία μόδας όσο και την εικαστική φωτογραφία.

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Για την απόφασή του και την πρόταση που του έγινε να κατέβει στην πολιτική μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Θέλω να γίνω η φωνή των μικρών»

«Με πλησίασε ένα στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, μου είπε ότι υπήρχε σκέψη από ψηλά να γίνει αυτή η πρόταση και να πολιτευτώ. Το σκεφτόμουν. Είχα εκφράσει τον προβληματισμό μου αν πρέπει να το κάνω ή όχι. Το σκεφτόμουν».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Ήταν η πρόταση πολύ ωραία που μου έκαναν. Ένας άνθρωπος μεγάλο στέλεχος της κυβέρνησης, μου λέει θέλουμε ανθρώπους από την αγορά, θέλουμε ανθρώπους να έχουν ένσημα, να ξέρουν τα προβλήματα της πιάτσας που να έχουν δουλέψει, να μην είναι τζάκια, να μην είναι γεννημένοι πρίγκιπες ή πριγκίπισσες. Να μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα του κόσμου».

«Το σκέφτηκα και είπα να το κάνω».

«Το όραμά μου να βοηθήσω τον κόσμο, ειδικά μικρές επιχειρήσεις όπως είμαι εγώ, ελεύθερος επαγγελματίας και καταλαβαίνω τα προβλήματά τους. Τα έχω ζήσει, τα έχω περάσει», συμπληρώνει. «Θέλω να γίνω η φωνή των μικρών» είπε.

Όσον αφορά την τηλεόραση δήλωσε ότι: «Η τηλεόραση είναι πίσω μου τώρα ναι», λέει, ενώ αποκάλυψε ότι δεν βλέπει GNTM.