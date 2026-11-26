Η πρώην βουλευτής ανακοίνωσε την ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μία ημέρα μετά την παραίτησή της από το αξίωμα

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε και επισήμως την προσχώρησή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, εξηγώντας με μακροσκελή ανάρτησή της τους πολιτικούς λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Όταν ανεξαρτητοποιήθηκα στις 10 Φεβρουαρίου 2026, έκρινα ότι όφειλα να συνεχίσω να εκπροσωπώ στη Βουλή τους πολίτες που με εξέλεξαν, υπηρετώντας τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις που διαχρονικά υπερασπίζομαι. Η σημερινή μου ένταξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί συνέχεια αυτής της πολιτικής διαδρομής και ανταποκρίνεται στην κοινωνική απαίτηση για την ανατροπή των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν το κοινωνικό κράτος και αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς.

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Συμπορεύομαι με την ΕΛΑΣ γιατί συμμερίζομαι την κατεύθυνση του προγράμματός της. Η ανάπτυξη πρέπει να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων που τη δημιουργούν και ο παραγόμενος πλούτος να κατανέμεται δικαιότερα. Αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς και ισχυρές κλαδικές συμβάσεις, φορολογική ελάφρυνση για τη μισθωτή εργασία και τη μικρή επιχείρηση και μεγαλύτερη συνεισφορά από τα μεγάλα κέρδη και τον συσσωρευμένο πλούτο. Σημαίνει, επίσης, αξιοπρεπείς συντάξεις, ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας και στήριξη της παραγωγής στην περιφέρεια, ώστε οι άνθρωποι να έχουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και ουσιαστικές προοπτικές ζωής στον τόπο τους».