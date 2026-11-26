Στον απόηχο της ολοκλήρωσης της συνάντησης “Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων και Εταίρων Δυτικών Βαλκανίων”, που διοργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, ο Φερίτ Χότζα, υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας μιλά στα “ΝΕΑ” τόσο για τη συμμετοχή του στη διαδικασία όσο και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Τιράνων.

Σχολιάζοντας την ελληνική πρωτοβουλία με στόχο την ευρωπαϊκή διεύρυνση μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, ο ίδιος επισημαίνει πως «η Ελλάδα γνωρίζει τα Δυτικά Βαλκάνια καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος της ΕΕ» ενώ, παράλληλα, τονίζει πως η Αλβανία προσβλέπει στο να αξιοποιήσει η χώρα μας την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ για να φέρει απτά και διαρκή αποτελέσματα.

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Πώς αξιολογείτε τη διαδικασία στην οποία συμμετείχατε τη Δευτέρα στην Αθήνα;

Συναντήσεις όπως αυτή, της πρωτοβουλίας «Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων», έχουν σημασία, καθώς συμβάλλουν στη μετατροπή της διεύρυνσης από μια αφηρημένη ευρωπαϊκή αρχή σε μια κοινή πολιτική ευθύνη.

Για πολύ καιρό, τα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζονταν κυρίως ως μια πρόκληση που έπρεπε να διαχειριστούμε. Σήμερα, όλο και περισσότερο, αντιμετωπιζόμαστε ως εταίροι που πρόκειται να ενταχθούν. Αυτή η αλλαγή στην οπτική γωνία δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στη διατύπωση· αντικατοπτρίζει μια μεταβολή στην πολιτική αντίληψη και τη φιλοδοξία.

Είναι ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση διεξάγεται στην Αθήνα. Η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που υποστήριξαν με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής μας.

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Αυτή ήταν η υπόσχεση της Θεσσαλονίκης το 2003, κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Περισσότερες από δύο δεκαετίες αργότερα, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν αυτή η υπόσχεση παραμένει σε ισχύ, αλλά πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να τη μετουσιώσουμε σε πραγματικότητα.

Όπως ανέφερα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, από το 2003 μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια, η συζήτηση για τη διεύρυνση γινόταν σχεδόν πάντα σε μελλοντικό χρόνο. Σήμερα, επιτέλους, μπορούμε να μιλάμε για αυτήν σε ενεστώτα χρόνο. Χάρη, σε σημαντικό βαθμό, στις συνεχείς προσπάθειες αυτής της ομάδας, η διεύρυνση αποτελεί και πάλι μια συγκεκριμένη πολιτική προοπτική. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν πρέπει να πραγματοποιηθεί, αλλά αν διαθέτουμε την αποφασιστικότητα, την πειθαρχία και το πολιτικό θάρρος για να την ολοκληρώσουμε.

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Η εκτίμησή μου, επομένως, είναι θετική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η δυναμική είναι υπαρκτή και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε. Ωστόσο, η δυναμική από μόνη της δεν αρκεί· πρέπει να διατηρηθεί και να μετουσιωθεί σε απτή πρόοδο.

Πάνω απ’ όλα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης. Συχνά παρομοιάζω την αξιοπιστία με το «νόμισμα» αυτής της διαδικασίας. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις, να επιδεικνύουν δέσμευση και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Αντίστοιχα, όταν αυτές οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς, τα κράτη-μέλη οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους, να αναγνωρίζουν την πρόοδο και να ανταποκρίνονται αναλόγως. Η αξιοπιστία είναι αμφίδρομη.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, συναντήσεις όπως αυτή της Δευτέρας είναι σημαντικές: συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτικής δυναμικής, ενισχύουν την αμοιβαία λογοδοσία και διασφαλίζουν ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν πιστές στις δεσμεύσεις τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο μου, Υπουργό Γεραπετρίτη, που μας έφερε κοντά, καθώς και για τη θερμή φιλοξενία του.

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Η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος ανέφερε ότι το Μαυροβούνιο και η Αλβανία προηγούνται στην ενταξιακή κούρσα. Θα μπορούσε η Αλβανία να γίνει μέλος κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, επί ελληνικής προεδρίας, ή θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος;

Επιτρέψτε μου να είμαι ακριβής, διότι η ακρίβεια ενισχύει την αξιοπιστία. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης έως το τέλος του 2027.

Η ένταξη καθαυτή έπεται: πρέπει να υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης και, στη συνέχεια, να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη — διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ρεαλιστικά, αναμένουμε ότι η Αλβανία θα ενταχθεί στην Ένωση πριν από το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Ο ρυθμός που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής είναι ενδεικτικός από μόνος του. Στις 14 Οκτωβρίου 2024, δεν είχαμε ανοίξει ούτε ένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο. Μέσα σε δεκατρείς μήνες, ανοίξαμε και τα τριάντα τρία. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, γίναμε η πρώτη χώρα που εκπλήρωσε τα ενδιάμεσα ορόσημα για το κράτος δικαίου, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία. Έκτοτε, έχουμε αρχίσει να κλείνουμε προσωρινά κεφάλαια.

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Αν η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεών μας συνέπιπτε με την ελληνική Προεδρία —μακάρι να εισακουστεί αυτή η ευχή—, θα είχε πραγματικό νόημα. Η πορεία που ξεκίνησε με την υπόσχεση της Θεσσαλονίκης θα έφτανε σε ένα καθοριστικό ορόσημο υπό την προεδρία της χώρας που έδωσε αυτή την υπόσχεση. Προτιμώ, ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα να καθορίζεται από τα αποτελέσματα και όχι από τον συμβολισμό. Δουλειά μας είναι να καταστήσουμε αυτό το αποτέλεσμα εφικτό, μέσω μεταρρυθμίσεων που είναι ουσιαστικές, βιώσιμες και επαληθεύσιμες.

Ποια ήταν τα θέματα στην ατζέντα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη; Συζητήσατε το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών;

Είχαμε μια ανοιχτή και φιλική συζήτηση, ως καλοί γείτονες και Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, που μοιράζονται όχι μόνο σύνορα, αλλά και ένα ευρωπαϊκό μέλλον.

Συζητήσαμε για την κρίσιμη σημασία της διεύρυνσης ως επένδυση στην ασφάλεια της Ευρώπης, για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να τη στηρίξει, καθώς και για την περιφερειακή ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία.

Αναφερθήκαμε επίσης στους ανθρώπους που βρίσκονται στον πυρήνα της σχέσης μας και αποτελούν τη ζωντανή γέφυρα μεταξύ μας: την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και την αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα.

Δεν υπεισήλθαμε σε κάθε λεπτομέρεια σήμερα, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας όταν υποδεχθώ τον Υπουργό στα Τίρανα, στο άμεσο μέλλον.

Όσον αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, η θέση μας παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. Το 2020, οι δύο κυβερνήσεις μας συμφώνησαν να παραπέμψουν από κοινού το ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Παραμένουμε απολύτως προσηλωμένοι σε αυτή την προσέγγιση. Είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για δύο ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες να επιλύσουν ένα νομικό ζήτημα: μέσω του διεθνούς δικαίου —και συγκεκριμένα του δικαίου της θάλασσας— και μέσω μιας διαδικασίας που διέπεται από κανόνες, απαλλαγμένης από πιέσεις ή περιττή πολιτικοποίηση. Πρόκειται για σημαντικά ζητήματα, τα οποία όμως είναι επίσης σύνθετα και εξαιρετικά ευαίσθητα.

Όπως συμβαίνει με όλους τους γείτονες, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο τα προσεγγίζουμε: κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια, διατηρώντας έναν ανοιχτό, ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο, και αντιμετωπίζοντας κάθε θέμα με ωριμότητα και αμοιβαίο σεβασμό.

Η σχέση μας είναι πολύ ευρύτερη από οποιοδήποτε μεμονωμένο ζήτημα. Πρόκειται για μια σχέση με βαθιές ρίζες, κοινά ενδιαφέροντα και έναν κοινό ευρωπαϊκό προορισμό. Είναι, επίσης, αρκετά ώριμη ώστε να αντιμετωπίζει τα εκκρεμή ζητήματα με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, χωρίς να επιτρέπει σε αυτά να επισκιάσουν τα ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα και τους κοινούς στόχους που μας ενώνουν.

Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας; Και τι αναμένετε από την ελληνική προεδρία;

Η άμεση προτεραιότητά μας είναι σαφής και συγκεκριμένη: να κλείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα διαπραγματευτικά κεφάλαια πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους και να εισέλθουμε στο 2027 με έναν αξιόπιστο, σαφώς καθορισμένο οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Το 2027 θα είναι το πιο απαιτητικό έτος ολόκληρης της διαδικασίας. Θα απαιτήσει μια εξαιρετική προσπάθεια όσον αφορά τη νομική εναρμόνιση, τη θεσμική ετοιμότητα και τη διοικητική ικανότητα. Πάνω απ’ όλα, θα απαιτήσει απτή και διαρκή πρόοδο στο κράτος δικαίου — τη ραχοκοκαλιά της διαδικασίας προσχώρησης, με τα σχετικά κεφάλαια να ανοίγουν πρώτα και να κλείνουν τελευταία, καθορίζοντας εντέλει τον ρυθμό ολόκληρης της διαπραγμάτευσης.

Δεν τρέφουμε αυταπάτες σχετικά με το μέγεθος του έργου που έχουμε μπροστά μας. Γνωρίζουμε τι απαιτείται, είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε τη σκληρή δουλειά και δεν αναζητούμε συντομεύσεις. Αναζητούμε αποτελέσματα.

Θα έχουμε περαιτέρω ευκαιρίες να συζητήσουμε τις προτεραιότητές μας αναλυτικά με τους Έλληνες συναδέλφους μας, ενόψει της Προεδρίας τους στην ΕΕ. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να μοιραστώ τρεις προσδοκίες.

Πρώτον, ο ρυθμός. Μιλήσαμε στην Αθήνα για τη σημασία της διατήρησης της δυναμικής στη διαδικασία της διεύρυνσης. Αυτό θα καταστεί ακόμη πιο κρίσιμο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Κάθε προηγούμενος γύρος διεύρυνσης μας έχει διδάξει ένα σημαντικό μάθημα: ο χρόνος είναι καθοριστικός παράγοντας.

Όταν οι υποψήφιες χώρες πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια, οι αποφάσεις πρέπει να ακολουθούν χωρίς περιττή καθυστέρηση. Η πρόοδος πρέπει να αναγνωρίζεται, όχι να αναβάλλεται. Η Προεδρία διαδραματίζει εδώ έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο: καθορίζει την ατζέντα, διατηρεί τον ρυθμό και διασφαλίζει ότι η πολιτική δυναμική μετουσιώνεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Δεύτερον, η δικαιοσύνη. Η Ελλάδα υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της διεύρυνσης. Και παρόλο που η δική της προσχώρηση έλαβε χώρα πριν από δεκαετίες, η Ελλάδα γνωρίζει από εμπειρία τι απαιτεί η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, τι χρειάζεται για να φτάσει κανείς εκεί και τι αποφέρει ως αντάλλαγμα.

Αναμένουμε, επομένως, η διαδικασία να παραμείνει σταθερά και συνεπώς βασισμένη στην αξιοκρατία. Οι μεταρρυθμίσεις, τα απτά αποτελέσματα και η εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης πρέπει να παραμείνουν το μοναδικό μέτρο προόδου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Τρίτον, η ηγεσία. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι η διεύρυνση δεν αποτελεί βάρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μια στρατηγική επένδυση στην ίδια την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την επιρροή της Ευρώπης στην άμεση γειτονιά της. Σε μια περίοδο βαθιών γεωπολιτικών αλλαγών, η προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ένωση δεν αφορά απλώς την εκπλήρωση μιας μακροχρόνιας ευρωπαϊκής δέσμευσης· αφορά επίσης την ενίσχυση της ίδιας της Ευρώπης.

Η Ελλάδα γνωρίζει τα Δυτικά Βαλκάνια καλύτερα από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις της περιοχής, αλλά και τις προοπτικές της. Γι’ αυτόν τον λόγο, η φωνή της υπέρ του ευρωπαϊκού μας μέλλοντος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα: είναι η φωνή ενός γείτονα, ενός εταίρου και ενός κράτους-μέλους της ΕΕ που έχει άμεσο συμφέρον από την επιτυχία της διεύρυνσης.

Προσβλέπουμε στο ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την Προεδρία της για να συμβάλει στη μετατροπή της ανανεωμένης δυναμικής για τη διεύρυνση σε συγκεκριμένες αποφάσεις και απτά, διαρκή αποτελέσματα.

Πόσο σημαντική είναι η ελληνική μειονότητα και η αλβανική διασπορά για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας;

Δεν αποτελούν απλώς μια υποσημείωση στη σχέση μας. Αποτελούν μέρος των ίδιων των θεμελίων της.

Η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Τα δικαιώματα, η γλώσσα, η θρησκευτική ζωή, η πολιτισμική ταυτότητα και η περιουσία της προστατεύονται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία μας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεσμευόμαστε όχι μόνο να διατηρήσουμε αυτές τις εγγυήσεις, αλλά και να τις ενισχύουμε συνεχώς. Διότι η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων δεν αποτελεί παραχώρηση προς έναν γείτονα. Είναι υποχρέωση ενός δημοκρατικού ευρωπαϊκού κράτους και αντικατοπτρίζει την κοινωνία που φιλοδοξούμε να είμαστε.

Αντίστοιχα, η αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις σπουδαίες –και συχνά άγνωστες– ιστορίες επιτυχίας της σύγχρονης Ευρώπης. Εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί ήρθαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ορισμένων από τα πιο δύσκολα χρόνια της μετάβασης της χώρας μας. Εργάστηκαν σκληρά, δημιούργησαν οικογένειες και επιχειρήσεις, και έχτισαν τη ζωή τους εδώ. Τα παιδιά τους σήμερα σπουδάζουν, εργάζονται και συνεισφέρουν στην ελληνική κοινωνία, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι.

Είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από αυτούς εδώ στην Αθήνα. Αποτελούν μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Φέρουν μαζί τους δύο γλώσσες, δύο πολιτισμούς και μια αίσθηση του «ανήκειν» που συνδέει τις δύο κοινωνίες. Οι ιστορίες τους είναι, ταυτόχρονα, ιστορίες ενσωμάτωσης, ανθεκτικότητας και προσφοράς.

Όταν οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και χτίζουν το μέλλον τους και στις δύο πλευρές των συνόρων, οι σχέσεις μεταξύ δύο χωρών δεν μπορούν ποτέ να καθορίζονται από την απόσταση, ούτε να παραμένουν ψυχρές για μεγάλο διάστημα. Αποκτούν μια ανθρώπινη διάσταση που ξεπερνά κατά πολύ τη διπλωματία.

Η ευθύνη μας, ως κυβερνήσεις, είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πραγματικότητα: να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων, να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές τους ανησυχίες –από τα συνταξιοδοτικά ζητήματα και τα έγγραφα, μέχρι την εκπαίδευση και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους– και να διασφαλίσουμε ότι η ανθρώπινη γέφυρα που έχουν χτίσει εδώ και δεκαετίες θα συνοδεύεται από μια εξίσου ισχυρή πολιτική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας.

Τελικά, η ισχύς της σχέσης μας δεν πρέπει να μετριέται μόνο με τις συμφωνίες που υπογράφουμε ή τις διακηρύξεις που κάνουμε, αλλά και με το πόσο καλά υπηρετούμε τους ανθρώπους που μας συνδέουν.