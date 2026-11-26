Την παραπομπή συνολικά 16 κατηγορουμένων για το διπλό φονικό που σημειώθηκε στα Βορίζια τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου 2025 προτείνει η Εισαγγελία Ηρακλείου. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι δολοφονίες του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, για τις οποίες κρίνονται υπόλογοι 11 εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι βαρύνονται επιπλέον με τουλάχιστον 19 απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Όπως αναφέρει το cretalive, για τις δύο ανθρωποκτονίες προτείνεται η παραπομπή 11 ατόμων: 9 από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη και 2 από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη. Παράλληλα, για το σκέλος που αφορά τη χρήση εκρηκτικού μηχανισμού, προτείνεται η παραπομπή έξι κατηγορουμένων από την οικογένεια Καργάκη. Επιπροσθέτως, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, διώξεις για διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και άλλες παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Για έναν επιπλέον κατηγορούμενο από την πλευρά Φραγκιαδάκη, η εισαγγελική πρόταση αφορά αποκλειστικά τη διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή.

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Κοινός δόλος και τόπος διεξαγωγής

Στον πυρήνα της εισαγγελικής εισήγησης προς το αρμόδιο συμβούλιο βρίσκεται η εκτίμηση περί ύπαρξης κοινού ανθρωποκτόνου δόλου και συναυτουργίας. Η εισαγγελέας αποδίδει το θανατηφόρο αποτέλεσμα από κοινού στους εννέα κατηγορουμένους της πλευράς Φραγκιαδάκη για τον θάνατο του Φανουρίου Καργάκη και, αντιστοίχως, στους δύο της πλευράς Καργάκη για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ανεξαρτήτως του ποιος κατάφερε το θανατηφόρο πλήγμα.

Σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης, παρά την έντονη φημολογία περί μεταφοράς της εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας, η εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή των 16 κατηγορουμένων «στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης». Η πρόταση αυτή δεν θέτει ζήτημα μεταφοράς της διαδικασίας εκτός του νησιού, γεγονός που πάντως δεν προδικάζει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής της δίκης.