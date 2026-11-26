Το τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 17χρονου σεσημασμένου ανηλίκου, ο οποίος εντοπίστηκε μετά την κατάθεση της παθούσας

Στον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος ενός 17χρονου Ρομά προχώρησε το τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της ΕΛΑΣ καθώς ο ανήλικος δημοσίευσε σε βίντεο στο TikTok την απόπειρά του να κλέψει ηλικιωμένη γυναίκα στο Αιγάλεω.

Στο επίμαχο οπτικό υλικό, ο νεαρός προσεγγίζει την ανυποψίαστη γυναίκα, ρωτώντας την: «γιαγιούλα, καλά είσαι; Τι κάνεις;». Καθώς εκείνη εμφανίζεται να μην αναγνωρίζει τον συνομιλητή της, ο ανήλικος ισχυρίζεται ψευδώς πως είναι «της Πηνελόπης ο εγγονός;».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Your browser does not support the video tag.

Η δράση του ανηλίκου

Δίχως να επιτρέψει στην ηλικιωμένη να αντιληφθεί τα λεγόμενά του, ο 17χρονος –ο οποίος, κατά την αστυνομία, είναι σεσημασμένος για αντίστοιχες πράξεις– συνεχίζει λέγοντας:

«Με θυμάσαι; Έχεις να μου δώσεις κάτι;». Μετά την αρνητική απόκριση της γυναίκας, η οποία απαντά «ούτε λεπτό», ο δράστης την πλησιάζει και, επιχειρώντας να την κλέψει, βάζει το χέρι του στην αριστερή τσέπη του μπουφάν της, λέγοντας «γαμ@@@ε τα».

Στη συνέχεια, τοποθετώντας το χέρι του στη δεξιά τσέπη του ενδύματος, ο νεαρός Ρομά αναφέρει «χάρηκα θεία, ωραίο μπουφάν είναι, ευχαριστώ», προτού διαφύγει στρίβοντας σε ένα στενό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., «από τους Αστυνομικούς ύστερα από επισταμένες έρευνες ανευρέθηκε ο ακριβής τόπος και χρόνος της πράξης ενώ παράλληλα ανευρέθηκε και κατέθεσε σχετικά και η ηλικιωμένη παθούσα».