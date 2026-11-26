Το κόστος παραγωγής για τους ελαιοπαραγωγούς στη Μεσσηνία υπολογίζεται στα 3,50 με 4 ευρώ ανά κιλό, γεγονός που τους οδηγεί στο να πωλούν κάτω από το κόστος

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι ελαιοπαραγωγοί της χώρας, καθώς η τιμή του ελαιολάδου έχει υποχωρήσει σημαντικά, την ώρα που το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό. Παρά την αυξημένη ποσότητα και την υψηλή ποιότητα της φετινής παραγωγής, οι παραγωγοί στη Μεσσηνία πωλούν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα 2,90 με 3 ευρώ το κιλό, ενώ το ελαιόλαδο ΠΟΠ φτάνει τα 3,20 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το κόστος παραγωγής υπολογίζεται στα 3,50 με 4 ευρώ ανά κιλό, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να πωλούν κάτω από το κόστος. «Πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής φέτος. Και πέρυσι ήμασταν στα όριά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αποστολόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας και του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, μιλώντας στο Mega News 104,6.

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Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Οι ελλείψεις εργατών γης και το αυξημένο κόστος

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη εργατών γης. Σύμφωνα με τον κ. Αποστολόπουλο, το ημερομίσθιο στη Μεσσηνία κυμαίνεται από 60 έως 70 ευρώ, ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 ευρώ.

Στο ήδη αυξημένο κόστος προστίθενται η παρακράτηση των ελαιοτριβείων, η οποία ανέρχεται στο 11%-12%, καθώς και οι υπόλοιπες καλλιεργητικές δαπάνες. Έτσι, ακόμη και μια χρονιά με αυξημένη παραγωγή και καλή ποιότητα δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχο εισόδημα για τους παραγωγούς.

Για τρίτη χρονιά σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των ελαιοπαραγωγών

Οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα συνδυασμό προβλημάτων, καθώς το υψηλό κόστος παραγωγής επιβαρύνεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ασθένειες που πλήττουν τις ελιές.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, οι Έλληνες παραγωγοί δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, όπου το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο.

Οι αιχμές για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Μεσσηνία

Ο κ. Αποστολόπουλος άσκησε, επίσης, κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μεσσηνία. Όπως ανέφερε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συναντήθηκε με ελαιοπαραγωγούς, αλλά επέλεξε να επισκεφθεί μεγάλη επιχειρηματική μονάδα θερμοκηπίων.

«Πέρασε από χιλιάδες ελαιόδεντρα, από χιλιάδες κτήματα και δεν κοίταξε κανέναν παραγωγό», σχολίασε χαρακτηριστικά.