Περίπου 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα λαμβάνουν από τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου ηλεκτρονικό κουπόνι, μέσης αξίας 60 ευρώ τον μήνα, για τις αγορές τους

Σημαντικές αλλαγές σε επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις και στεγαστικά προγράμματα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, περιγράφοντας το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών αλλά και τις νέες παρεμβάσεις για τα νοικοκυριά.

Μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, η υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στην επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου, στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε ακριτικές περιοχές, αλλά και στα σχέδια για το «Σπίτι μου 3».

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Market Pass: Κουπόνι 60 ευρώ τον μήνα για 190.000 δικαιούχους

Από τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, περίπου 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) θα λαμβάνουν ηλεκτρονικό κουπόνι, μέσης αξίας 60 ευρώ τον μήνα, το οποίο θα αποστέλλεται στο κινητό τους μέσω SMS.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά τα κιβώτια τροφίμων που διανέμονταν μέχρι σήμερα στους δικαιούχους. Σύμφωνα με την υπουργό, τα πρώτα ηλεκτρονικά vouchers αναμένεται να χορηγηθούν έως τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι δικαιούχοι θα λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα και αναδρομικά, με το ποσό να φτάνει κατά μέσο όρο έως τα 1.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου, μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι παραλάμβαναν συγκεκριμένη ημέρα κάθε μήνα ένα κιβώτιο τροφίμων, το περιεχόμενο του οποίου καθοριζόταν από διαγωνισμούς των περιφερειών και δεν ανταποκρινόταν πάντοτε στις διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις τους.

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Με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, εξαργυρώνοντας το κουπόνι σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και λαϊκές αγορές. Εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, το αλκοόλ και τα παίγνια.

Το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Έτσι, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα λαμβάνει μικρότερο ποσό, ενώ μεγαλύτερη ενίσχυση θα προβλέπεται για οικογένειες με παιδιά, ιδίως όταν υπάρχει παιδί με αναπηρία.

Δεν απαιτείται νέα αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς το κουπόνι θα χορηγείται αυτόματα σε όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η υπουργός διευκρίνισε ότι η χρηματοδότηση δεν διακόπηκε κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, γεγονός που επιτρέπει την καταβολή των αναδρομικών.

Επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου – Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η οποία φέτος θα αφορά επιπλέον 70.000 δικαιούχους, σύμφωνα με την υπουργό.

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Στους νέους δικαιούχους περιλαμβάνονται άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και ζευγάρια με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί σωστά στην ΑΑΔΕ ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN).

Η κ. Μιχαηλίδου κάλεσε τους πολίτες να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα κατά την πίστωση των χρημάτων.

Όπως υπενθύμισε, κατά την περσινή πληρωμή περίπου 1.000 από το σύνολο του 1 εκατομμυρίου δικαιούχων δεν είδαν αρχικά τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, καθώς είχαν δηλώσει λανθασμένο ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN. Ωστόσο, μετά τη διόρθωση των στοιχείων τους, έλαβαν κανονικά την ενίσχυση.

Μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές: 10.000 ευρώ για περίπου 2.500 δικαιούχους

Στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε ακριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής 4.500 αιτήσεις, ενώ οι πρώτες εγκρίσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου.

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Οι πρώτες προκαταβολές, που αντιστοιχούν στο 50% της συνολικής ενίσχυσης των 10.000 ευρώ, προγραμματίζεται να καταβληθούν στα τέλη Δεκεμβρίου, μαζί με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Το πρόγραμμα αφορά τις περιοχές του Έβρου, της Καστοριάς, των Σερρών, της Πέλλας, του Κιλκίς και της Φλώρινας.

Σύμφωνα με την υπουργό, περίπου οι μισές από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί περνούν τον πρώτο έλεγχο εγκυρότητας. Η ίδια αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα μετά τις διαβουλεύσεις με δημάρχους, βουλευτές και περιφερειάρχες, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων.

Ειδικότερα, δεν απαιτείται πλέον η εξασφάλιση εργασίας στην περιοχή μετεγκατάστασης, αλλά αρκεί ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι έχει βρει κατοικία. Παράλληλα, το ποσό ορίστηκε σταθερά στις 10.000 ευρώ για όλους, ώστε να καταστεί το πρόγραμμα πιο ελκυστικό και για οικογένειες που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε πόλεις όπως το Κιλκίς και οι Σέρρες.

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Η υπουργός εκτίμησε ότι περίπου 2.500 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση. Παράλληλα, προανήγγειλε τρίτο κύκλο του προγράμματος μετά την Πρωτοχρονιά, με επέκταση και στα ακριτικά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι από το υπουργείο Οικονομικών.

«Σπίτι μου 3»: Πότε αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα

Μέσα στον Δεκέμβριο ή, εναλλακτικά, τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», σύμφωνα με όσα ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, και προβλέπει διεύρυνση των ορίων για την αγορά κατοικίας.

Ειδικότερα, το ανώτατο όριο αξίας του ακινήτου αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ, ενώ το ύψος του δανείου θα φτάνει έως τις 210.000 ευρώ. Το ηλικιακό όριο ορίζεται στα 55 έτη, ενώ προβλέπονται πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα και προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Όπως ανέφερε η υπουργός, μέσω των δύο προηγούμενων κύκλων του προγράμματος, «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», έχουν διατεθεί στην αγορά περίπου 25.000 κατοικίες. Με το νέο πρόγραμμα ο στόχος είναι να προστεθούν ακόμη 15.000, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 40.000.

Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Αιτήσεις έως τις 11 Ιανουαρίου και επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Ανοιχτή έως τις 11 Ιανουαρίου παραμένει η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που αφορά την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών, με τη χρηματοδότηση να φτάνει έως τις 36.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 14.000 αιτήσεις, ενώ περίπου 4.000 ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να περάσουν στην τελική φάση.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, το 60% της επιδότησης καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν από την έναρξη των εργασιών. Επιπλέον, προβλέπεται ποσό 2.500 ευρώ για την αμοιβή του μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει τον έλεγχο των εργασιών, την υποβολή των δικαιολογητικών και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

Αναφερόμενη στις αιτιάσεις ότι τα στεγαστικά προγράμματα έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, η υπουργός υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τις έρευνες που διαθέτει, οι τιμές των κατοικιών που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων αυξήθηκαν αναλογικά με την ευρύτερη αγορά.

Όπως σημείωσε, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2022 και το 2023, ενώ οι αυξήσεις συνεχίστηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς το 2024 και το 2025. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα προγράμματα συνέβαλαν στην επιστροφή στην αγορά κατοικιών που παρέμεναν κλειστές, καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν διέθεταν τα απαραίτητα χρήματα για τη συντήρησή τους.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και πρώιμη παιδική παρέμβαση

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η πλατφόρμα αιτήσεων του οποίου κλείνει σήμερα.

Όπως διευκρίνισε, οι τρίτεκνες οικογένειες δεν υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά προβλέπεται εισοδηματικό όριο 37.000 ευρώ για τη χορήγηση voucher.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης, το οποίο επεκτείνεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως σημείωσε, έχει ήδη εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει ξανά πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε οι δικαιούχοι να συνεχίσουν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη παροχή.