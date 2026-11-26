Ο Άριελ Αντόνιο Βελάσκεθ-Μοράλες συνελήφθη στην ανατολική Βοστώνη από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης, καθώς η νίκη του οδήγησε στον εντοπισμό του σύμφωνα με την ICE

Ένα απρόσμενο τέλος είχε η τύχη ενός μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια στη λοταρία της Μασαχουσέτης, αλλά συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές μόλις μία εβδομάδα αργότερα. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η νίκη του στο παιχνίδι της λοταρίας οδήγησε στον εντοπισμό του.

Πρόκειται για τον Άριελ Αντόνιο Βελάσκεθ-Μοράλες, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη στην ανατολική Βοστώνη από πράκτορες του τοπικού γραφείου της ICE. Σύμφωνα με το Fox News, προηγήθηκε σύντομη καταδίωξη με τα πόδια.

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ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION Massachusetts State Lottery prize. The rights and privileges reserved for American citizens are for American citizens, NOT illegal aliens. The patriots of ICE continue to work around the clock to enforce our nation’s laws and serve the American people. https://t.co/oD0cJw0DGd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

Ο Βελάσκεθ-Μοράλες είχε εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2013, ενώ το 2014 δικαστής αρμόδιος για υποθέσεις μετανάστευσης είχε εκδώσει σε βάρος του εντολή απέλασης.

Η επιταγή του ενός εκατομμυρίου και η ανάρτηση της ICE

Η ICE δημοσίευσε φωτογραφία του άνδρα να κρατά τη μεγάλη επιταγή που παρέλαβε από τα κεντρικά γραφεία της λοταρίας της Μασαχουσέτης, στην περιοχή Ντόρτσεστερ της Βοστώνης. Στην επιταγή το όνομά του εμφανιζόταν ως «Ariel Velasquez».

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Ο ίδιος είχε κερδίσει το ποσό μέσω του παιχνιδιού ξυστού «$2,000,000 50X Cashword», το οποίο έχει τη μορφή σταυρόλεξου. Η υπηρεσία ανέφερε ότι η επιτυχία του στη λοταρία συνέβαλε στον εντοπισμό του και, τελικά, στη σύλληψή του.

Το γραφείο της ICE στη Βοστώνη συνόδευσε την ανακοίνωσή του με ένα μήνυμα που είχε σαφώς πολιτικό τόνο: «Καλώς ήρθατε στη λοταρία της ERO Boston! Εκεί όπου οι παράτυποι μετανάστες και οι πολιτικοί που υποστηρίζουν τις πόλεις-καταφύγια δεν έχουν τύχη, ενώ οι νομοταγείς πολίτες της Νέας Αγγλίας είναι πάντα οι νικητές!».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η ICE υποστήριξε ότι «τα δικαιώματα και τα προνόμια που προορίζονται για τους Αμερικανούς πολίτες ανήκουν στους Αμερικανούς πολίτες και ΟΧΙ στους παράτυπους μετανάστες», προσθέτοντας ότι οι πράκτορές της εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν από το 2009. Σύμφωνα με αυτήν, το 43,9% των μεταναστών χωρίς μόνιμο νόμιμο καθεστώς, σε δείγμα 431 ερωτηθέντων, δήλωνε ότι συμμετείχε σε παιχνίδια ξυστού ή στη λοταρία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι θα απογίνουν τα κέρδη του Βελάσκεθ, ωστόσο οι περισσότερες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών αναφέρουν ότι σε περίπτωση που ο επιτυχών δεν προσέλθει να παραλάβει τα χρήματα, γίνεται νέα κλήρωση, σαν να μην υπήρξε ποτέ νικητής.

Η αυτοαπέλαση του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία

Η σύλληψη του Βελάσκεθ-Μοράλες συνέπεσε με την αυτοαπέλαση ενός άλλου μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ, του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος αναχώρησε από τις ΗΠΑ έπειτα από μια μακρά δικαστική διαμάχη για το δικαίωμά του να παραμείνει στη χώρα.

Ο Αμπρέγκο Γκαρσία είχε απελαθεί πέρυσι και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες που συνδέονταν με ισχυρισμούς του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης περί εμπλοκής του σε διακίνηση ανθρώπων.

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Ο πρώην κάτοικος του Μέριλαντ έφτασε την Τετάρτη στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Associated Press, ύψωσε τη γροθιά του καθώς επιβιβαζόταν σε ένα βαν, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Μετά την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ αφαιρέθηκε και η ηλεκτρονική συσκευή επιτήρησης που φορούσε στον αστράγαλο, όπως μετέδωσε το CBS News.

«Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου. Είμαι ευτυχισμένος γιατί μπορώ να αναπνεύσω. Νιώθω ελεύθερος, ελεύθερος από όλα τα κακά που έχω περάσει και μπορώ να αναπνεύσω την ελευθερία», δήλωσε στα ισπανικά σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.

Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης Τραμπ και των Δημοκρατικών

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, χαιρέτισε την αυτοαπέλαση του Αμπρέγκο Γκαρσία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι το υπουργείο του είναι «ενθουσιασμένο» με την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας «δεν θα τρομοκρατεί πλέον αθώους Αμερικανούς».

Διαφορετική ήταν η αντίδραση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Αμπρέγκο Γκαρσία στο Ελ Σαλβαδόρ μετά την απέλασή του πέρυσι και τη μεταφορά του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CECOT.

Ο Βαν Χόλεν δήλωσε ότι αισθάνεται «ανακουφισμένος» επειδή ο Αμπρέγκο Γκαρσία «θα είναι ασφαλής».