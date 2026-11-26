Κλιμάκιο της Τροχαίας έχει σπεύσει στο σημείο της διασταύρωσης με την οδό Ακαδημίας για την καταγραφή του περιστατικού ενώ η κατάσταση της υγείας των οδηγών παραμένει αδιευκρίνιστη

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών αυτοκινήτων και μιας μοτοσικλέτας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/11) στη Βασιλίσσης Σοφίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη της μηχανής και κυκλοφοριακό χάος που επικράτησε.

Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου 2026, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με τη συμμετοχή τριών οχημάτων.

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INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Το συμβάν έλαβε χώρα στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ακαδημίας, στο ρεύμα ανόδου προς το Σύνταγμα, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας των οδηγών παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ κλιμάκιο της Τροχαίας έχει σπεύσει στο σημείο προκειμένου να διενεργήσει την προβλεπόμενη καταγραφή του περιστατικού.